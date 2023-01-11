Суды против крымчан: оккупанты открыли 239 дел за "дискредитацию вооруженных сил РФ" в Крыму
Постоянная представительница президента в Крыму Тамила Ташева сообщила об усилении сопротивления крымчан: на полуострове открыто 239 дел за "дискредитацию" ВС РФ
Об этом заявила на брифинге постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева.
Отмечается, что на временно оккупированном полуострове усилилось сопротивление среди крымчан: враждебная пропаганда РФ провалилась.
"Наших граждан судят и штрафуют по так называемой статье о "фейках": в оккупированном Крыму уже открыто 239 дел за якобы дискредитацию вооруженных сил РФ, также вынесено два уголовных приговора", - подчеркнула она.
Тамила Ташева проинформировала, что подавляющую часть приговоров судебные реестры оккупантов не обнародуют, но известно: общая сумма штрафов составила как минимум 6,2 млн российских рублей.
"Сопротивление не спадает, а прогрессирует и трансформируется: в мае штрафовали за комментарий "нет войне" или ругательство под постом о преступлениях армии РФ, а сейчас – за исполнение украинских песен и возгласы "Слава Украине!", "ВСУ идет", "Украина возвращается", - сказала постоянная представительница президента Украины в Автономной Республике Крым.
- Напомним, глава правления "Крымской правозащитной группы" Ольга Скрипник рассказала, что в Симферополе РФ содержит по меньшей мере 200 депортированных из Херсонской и Запорожской области. Для этого оккупанты открыли новое СИЗО.
- Руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила об активизации движения сопротивления российской оккупации в Крыму.
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