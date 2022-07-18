Об этом сообщило издание The Wall Street Journal .

По данным издания, владельцы танкеров из ЕС пытаются успеть перевезти максимальное количество российской нефти в силу энергетических санкций, которые вступят в силу в декабре этого года.

"По мнению брокеров, владельцы греческих танкеров, контролирующих почти треть мирового флота, за два месяца перевезли около половины объема российской нефти", - пишет WSJ.

В течение мая и июня греческие суда провели 151 заход в российские порты на Черном и Балтийском морях. Для сравнения: в 2021 году суда Греции осуществили 89 заходов.

Западные страны пообещали отказаться от российской нефти, однако поставки в Азию стремительно выросли.

Китай увеличил увеличение потребления нефти из России почти вдвое: до 1,13 миллиона баррелей в день в июне с 670 000 баррелей в день в феврале . года ", – отмечает WSJ, со ссылкой на поставщика энергетических данных Vortexa.

"Исходя из этой тенденции, выглядит вполне возможным, чтобы Россия могла экспортировать всю имеющуюся сырую нефть без покупателей из Америки или Европейского Союза", - сообщил главный экономист Vortexa Дэвид Вех.

По данным WSJ, санкции ЕС вступят в силу 5 декабря и предусматривают запрет на поставки российской нефти в Европу.

Байден договаривается о нефти и энергетической безопасности с Сайдовской Аравией на фоне санкций против России.

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