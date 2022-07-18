English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Мир Судовладельцы ЕС пытаются перевозить российскую нефть до начала действия санкций

Судовладельцы ЕС пытаются перевозить российскую нефть до начала действия санкций

18 июля, 2022 понедельник
12:56
Мир

Владельцы европейских танкеров пытаются успеть перевезти максимальное количество российской нефти до начала действия энергетических санкций в декабре этого года

Об этом сообщило издание The Wall Street Journal .

По данным издания, владельцы танкеров из ЕС пытаются успеть перевезти максимальное количество российской нефти в силу энергетических санкций, которые вступят в силу в декабре этого года.

"По мнению брокеров, владельцы греческих танкеров, контролирующих почти треть мирового флота, за два месяца перевезли около половины объема российской нефти", - пишет WSJ.

В течение мая и июня греческие суда провели 151 заход в российские порты на Черном и Балтийском морях. Для сравнения: в 2021 году суда Греции осуществили 89 заходов.

Западные страны пообещали отказаться от российской нефти, однако поставки в Азию стремительно выросли.

Китай увеличил увеличение потребления нефти из России почти вдвое: до 1,13 миллиона баррелей в день в июне с 670 000 баррелей в день в феврале . года ", – отмечает WSJ, со ссылкой на поставщика энергетических данных Vortexa.

"Исходя из этой тенденции, выглядит вполне возможным, чтобы Россия могла экспортировать всю имеющуюся сырую нефть без покупателей из Америки или Европейского Союза", - сообщил главный экономист Vortexa Дэвид Вех.

По данным WSJ, санкции ЕС вступят в силу 5 декабря и предусматривают запрет на поставки российской нефти в Европу.

  • Байден договаривается о нефти и энергетической безопасности с Сайдовской Аравией на фоне санкций против России.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Экономика
Украина
Европа
нафта
санкции против России
Читайте также:
китай
18 июля, 2022 понедельник
Китай не будет сидеть сложа руки, наблюдая за войной в Украине, - МИД КНР
На фото втрати окупантів
Автор Антин Борковский
17 июля, 2022 воскресенье
Украинцы разбили 1-ю танковую армию РФ, которой гордился Путин и опасалось НАТО, - польский генерал Скшипчак
Піонтковський
16 июля, 2022 суббота
Сегодня вторая промежуточная капитуляция России, – политолог Пионтковский
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.13
    Покупка 36.13
    Продажа 37.14
  • EUR
    Покупка 36.09
    Продажа 37.33
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
18 июля
13:29
В результате вражеского обстрела Торецка погибли 6 мирных жителей
13:25
"Российские войска не планируют брать отпуск в войне": Литва призвала Запад предоставить Украине больше военной помощи
13:15
"Динамо" узнало второго соперника в Лиге чемпионов
12:57
Война в Украине завершится до полугода и превратится в "замороженный конфликт" - экс-командующий силами НАТО
12:49
Синоптик Наталья Диденко рассказала, где в Украине ждать дождей с грозами
12:48
Европейская Солидарность
Очередной шаг к диктатуре: "Европейская Солидарность" требует отчета в парламенте глав СБУ и ОГПУ, как это предусмотрено законом
12:41
СБУ разоблачила 60-летнюю женщину, собиравшую координаты объектов для ракетных ударов по Киеву
12:36
Эксклюзив
Иван Баканов
Венедиктова и Баканов не отвечают требованиям СБУ, - правозащитник Захаров
12:22
Обязанности главы СБУ будет временно исполнять Василий Малюк
12:01
Иван Баканов
Устранение Баканова и Венедиктовой с должностей не означает их увольнения, - Офис президента
11:59
Заработал чат-бот для помощи украинским абитуриентам
11:40
Стало известно, где будут показывать матчи сборной Украины после закрытия каналов Ахметова
11:37
Шведский ритейлер H&M объявил, что полностью уходит из России
11:24
Седьмой пакет санкций ЕС против России – ни о чем, как и шестой, – экономический эксперт Клочок
11:22
В Новой Каховке горят вражеские склады с боеприпасами, – советник главы Херсонской ОВА
11:22
Эксклюзив
Иван Баканов и Ирина Венедиктова
Отстранение Венедиктовой и устранение Баканова дают монопольную власть над правоохранительной системой одному человеку, и это не президент, - Шабунин
11:00
Министр цифровой информации анонсировал автоматическую регистрацию ООО для физлиц
10:56
Украина завершила Всемирные игры-2022 с медальным рекордом
10:44
Пытали пленных украинцев: полиция идентифицировала 17 представителей карательных служб "ДНР"
10:32
Сергей Шойгу
Шойгу приказал оккупантам на Донбассе уничтожить HIMARS
10:21
Украинские издатели призвали Зеленского немедленно подписать закон о ввозе и распространении литературы из РФ
09:55
Москва. Кремль
Власти Москвы предупредили, что в городе вскоре будут раздаваться сирены
09:54
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России по состоянию на утро 18 июля
09:39
Инфографика
Курс валют 18 июля: евро подорожал
09:30
Олаф Шольц
Германия не отменит санкции в случае заключения мира на условиях России, - Шольц
09:27
Херсоноблэнерго призвало не вестись на враждебные призывы платить за электричество на счета оккупантов
09:24
Эксклюзив
Сейчас на территории Украины у российских войск более 1500 танков и 3500 БМП, - Згурец
09:14
Инфографика
РФ потеряла за сутки 150 военных, 7 бронемашин, 3 средства ПВО и танки, - Генштаб ВСУ
08:58
В Британии назвали фаворита в борьбе за должность премьера по итогам теледебатов
08:49
Оккупанты убили двух гражданских на Донбассе за 17 июля
08:41
Николай Княжицкий
Венедиктова остается генпрокурором. До увольнения Верховной Радой
08:28
Эксклюзив
На фото Вооруженные силы Украины
По всей вероятности, ВСУ освободят Херсонщину в августе, - заместитель главы Херсонского облсовета Соболевский
08:28
В британской разведке объяснили, зачем РФ перебрасывает войска на Херсонщину и Запорожье
08:28
Эксклюзив
Оккупанты обстреляли Николаев ракетами С-300, - пресс-офицер ВСУ Николаевской ОВА Плетенчук
08:26
Авиакатастрофа украинского Ан-12 в Греции: найдены тела восьми членов экипажа
08:25
китай
Китай не будет сидеть сложа руки, наблюдая за войной в Украине, - МИД КНР
08:02
Россияне выпустили более 60 снарядов по Никополю: разрушены дома, задело энергетическое предприятие
08:00
Эксклюзив
РСЗО HIMARS в Вооруженных Силах Украины: на что способно это высокоточное оружие
07:35
В ходе стрельбы в торговом центре США погибли по меньшей мере три человека
07:17
Враг штурмует территории вблизи Григоровки, однако отошел от Новолуганского, Каменки и Углегорской ТЭС, - Генштаб ВСУ
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV