В конце концов ожидать чего-то другого от триады ФСБ — ГРУ — СВР было не стоит. Ибо, в принципе, если поразмыслить, то у всех упомянутых в заглавии названий и фамилий несомненно присутствует рука Москвы.

Поэтому террористический акт в Посольстве Украины в Испании, когда какой-то аноним-"доброжелатель" накануне католического Николая передал дипломатам почтой взрывчатку, означает только одно. Россия скатилась на путь маргинального террора, и будет использовать его "достойно", как и положено государству-террористу.

Следующие взрывные "коробки" назначались руководителям авиабазы в Торрехон-де-Ардос, военнослужащие которой делятся с Украиной разведывательными данными, премьер-министру Педро Санчесу, министерству обороны страны. Кроме того, такую почтовую отправку получила испанская компания Instalaza, которая производит гранатометы для Украины.

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Устрашение и шантаж союзников в сочетании с массированными ракетными гражданской инфраструктуры Украины, по мнению кремлевского стратега и его подручных мастеров "плаща и кинжала", должны были убить двух зайцев — отвадить цивилизованный мир от поддержки Киева и склонить украинское руководство к нужному России "формату" переговоров.

Однако думаю, как и всегда, усилия террористов завершатся нулевым "коэффициентом полезного действия". Сломала ли Московия волю украинских националистов, убив Евгения Коновальца 23 мая 1938? Нет, наоборот. Коробка шоколадных конфет со взрывчаткой только закалила организацию и более четко обозначила врага номер один. Самым большим выгодоприобретателем от мерзкого и подлого убийства стал Павел Судоплатов – для него роттердамский отель "Атланта" стал отправной точкой карьеры палача и убийцы, вознагражденного Сталиным наивысшими отличиями, затем лишенного и звания, и орденов за Хрущева и "реабилитированного" Ельциным.

Устрашение и шантаж союзников в сочетании с массированными ракетными гражданской инфраструктуры Украины, по мнению кремлевского стратега и его подручных мастеров "плаща и кинжала", должны были убить двух зайцев - отвадить цивилизованный мир от поддержки Киева и склонить украинское руководство к нужному России "формату" переговоров

Достигли ли результата многочисленные акты почтового террора с "белым порошком", столь популярным среди террористов в середине 10-х уже этого столетия?

В конце концов достигли ли исламисты-фанатики, атаковавшие в Нью-Йорке башни Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года, целей, которые ставили перед ними проводники?

Нет, конечно. Инициаторы и исполнители получили свое, их нашли и уничтожили, как бешеных шакалов.

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Почему выбрали Испанию? По-моему, помимо всех других обстоятельств (страна-член НАТО, антипутинскаой коалиции, которая, однако, не слишком афиширует свою помощь Украине), следует учесть и засилье россиян, которые расположились на Пиренейском полуострове. Я не говорю об олигархах, выкупивших на родине Сервантеса и Унамуно десятки роскошных вилл, и держат в местных портах свои драгоценные яхты. Российская община в Испании довольно многочисленна и влиятельна – когда-то самые тиражные издания из Москвы (Московский комсомолец, Комсомольская правда и т.п.) имели здесь свои полноценные приложения. И, по-видимому, до сих пор отравляют сознание сограждан путинской пропагандой. Не говоря уже о RT, Sputnik и т.д.

Еще один аспект: Испания, скажем так, "привычна" к маргинальному терроризму. Баскская сепаратистская группировка ЭТА часто использовала индивидуальный террор, пока в 2018 году не объявила о самороспуске.

Думаю, испанскими инцидентами дело не кончится. Тем более что инструментами такой войны являются неприметные и серые персонажи, отшельники, как правило, вжившиеся в среду, которых трудно вычислить спецслужбам, и от которых действительно не знаешь, чего ждать…

Всем также известно о Движении за независимость Каталонии, которое тревожит страну. Всплески активности продолжаются последние два десятилетия, и часто приобретают серьезный размах, как в 2020 году. Есть основания полагать, что Движение пользуется негласной поддержкой Москвы. Во всяком случае в 2017 году, в начале инициативы каталонского референдума о независимости, Владимир Путин предлагал тогдашнему лидеру Каталонии Карлосу Пучдемону 10 тыс. военных (!) и оплату долгов региона перед испанским правительством. Впрочем, россияне уже как-то воевали против фалангистов Франсиско Франко в составе "интернациональных бригад"…

Но вернемся к маргинальному терроризму России. Думаю, испанскими инцидентами дело не кончится. Тем более что инструментами такой войны являются неприметные и серые персонажи, отшельники, как правило, вжившиеся в среду, которых трудно вычислить спецслужбам, и от которых действительно не знаешь, чего ждать…

Что ж, дипломатические представительства Украины усилят охрану, фирмы, приверженные нашей борьбе, тоже. Для России эффект будет обратным. Война с ее смертельным дыханием приблизится вплотную к жилищам европейцев, и даже те из них, кто не интересовался ею до сих пор, поймут наконец, что это и их война…

Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Эспрессо.Запад".

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