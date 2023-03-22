В 2006 году бывший лидер Югославии Слободан Милошевич, после четырех лет в тюрьме, умер от сердечного приступа в камере в Гааге, не дождавшись судебного приговора по своему делу. Через 5 лет, в октябре 2011-го, ливийский диктатор Муаммар Каддафи был убит повстанцами в родном городе Сирт. После пыток в знак унижения его протащили за ноги по городским улицам. Еще через 8 лет в 2019-м, после военного переворота, был арестован президент Судана Омар аль-Башир. Всех этих лидеров стран объединяет ордер на арест Международного суда в Гааге. Теперь к клубу присоединился и Путин.

Подозрение для Путина

Обвинение от Международного уголовного суда в Гааге для Путина было прогнозируемым, однако стало неожиданным даже для международных экспертов, специализирующихся на военных преступлениях. 15 марта британский юрист Джеффри Найс, который был прокурором в суде над Милошевичем, на пресс-конференции по Международному военному трибуналу над Россией риторически спрашивал: «Ясно как день, который Путин совершил преступления против человечности. Почему МУС, который, как я понимаю, намерен представить обвинительные акты на рассмотрение судьям, действует настолько медленно?».

Уже через два дня этот вопрос перестал быть риторическим и обвинения были предъявлены. Международный уголовный суд 17 марта выдал ордер на арест Путина и российского уполномоченного президента по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, подозреваемых в военном преступлении незаконной депортации украинских детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Украинские прокуроры насчитывают 16 тысяч депортированных украинских детей, но реальная цифра может быть гораздо больше, из них Украине удалось вернуть только более 300.

Это еще не конец, и дело "может расшириться и охватить другие преступления, вероятно, совершенные на территории Украины", отметил глава МУС Петр Гофманский. И это так, ведь Путин подпадает под все три вида преступлений, которые рассматривает Международный суд в Гааге: геноцид, преступления против человечности и военные преступления. Вероятно, обвинения будут расширены, а отдельно выделенный эпизод с похищением украинских детей – это сигнал для тех стран, которые подписали Римский устав, но не выступали четко против Путина и России в российско-украинской войне: Путин токсичен и с ним не стоит иметь дела. поддерживать контакты.

Историческое решение для Украины

В Украине президент Владимир Зеленский назвал решение МУС "историческим" и имеющим реальную перспективу. "Отныне российский президент имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконного принудительного перемещения украинских детей. Это значит, что за пределами России Путина должны арестовать и передать в суд", – прокомментировал решение МУС Генеральный прокурор Украины Андрей Костин. Положительно решение МУС оценили и другие украинские чиновники.

В то же время, некоторые украинские эксперты опасаются, не станет ли решение МУС альтернативой международному трибуналу по преступлению российской агрессии, которое продвигает Украина, мол, если уже есть обвинения против Путина, то дополнительный трибунал не нужен. Это решение не пересекается со специальным трибуналом против российских властей – уверяют в ОП. "Разграничим эти понятия. Мандат Международного уголовного суда – одна история, а мандат специального трибунала для доказательства вины в преступлении агрессии – это совсем другой трек. Трек преследования за primary crime, за ключевое преступление, за которое придется ответить Путину и его ближайшему окружению", – объясняет замглавы ОП Смирнов.

На шаг ближе к судному дню

Так прокомментировала решение МУС по Путину премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Приветствовали решение Международного суда и другие лидеры ЕС. "Факт в том, что никто не стоит выше закона, и это то, что становится понятным прямо сейчас", - отметил канцлер Германии Олаф Шольц. Ордер на арест российского президента положительно оценил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, отметив, что это начало процесса привлечения Путина к ответственности. "ЕС рассматривает решение МУС как начало процесса привлечения к ответственности всех виновных, в том числе российского руководства, за преступления и зверства, которые стали возможны и совершаются в Украине по приказам этого руководства", – говорится в его заявлении.

Поддержали решения Международного уголовного суда США, Канада, Великобритания, Япония и ряд других стран. Ордер на арест Путина "оправдан" и "очень сильна", прокомментировал президент США Джо Байден. "Он (Путин) теперь, так сказать, прокажен международному сообществу", - подытожил глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген.

В России же отреагировали уже привычной для них истерикой. Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил точечным ударом по зданию Международного уголовного суда, выдавшему ордер на арест Путина. "Суд только бедная международная организация, а не население страны НАТО, потому и войну не начнут", – считает он. Официальная представительница МИД России Мария Захарова заявила, что решения МУС для Москвы не имеют никакого значения: "Возможные "рецепты" на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожны".

Путин уже был в Гааге

Иронично, что Путин 18 лет назад уже выступал в Гааге и тогда хвалил Международный суд ООН и подчеркивал важность его существования. "Еще раз отмечу, что сам факт существования в системе ООН Международного суда – это важнейшее условие устойчивости и легитимности этой организации… Международный суд вносит огромное влияние в дело предотвращения международных конфликтов и мирного урегулирования возникших споров. В конечном счете ваша деятельность способствует утверждению международной справедливости. Это стало возможным благодаря независимости суда, его особому статусу и уникальному составу его судей", – говорил Путин в 2005 году.

Кого из лидеров государств обвиняли международные суды

"Международный ордер на арест Путина выдан пожизненно", - заявил прокурор МУС Карим Хан 20 февраля. Однако предыдущие примеры международных судов в Гааге по поводу ареста для лидеров государств были не слишком обнадеживающими. Обвинения получили четыре руководителя стран, однако приговор не получил ни один из них.

После второй мировой войны первый международный суд по мандату ООН был создан в мае 1993 года. По инициативе Франции Совет Безопасности ООН положил начало своей резолюции Международному трибуналу для бывшей Югославии (МТБЮ), штаб-квартира которого расположилась в нидерландском городе Гаага. Целью трибунала было наказание виновных за нарушение международных гуманитарных законов и обычаев войны, геноцида и преступлений против человечности. В штате трибунала было около 1200 сотрудников из 77 стран. Международный уголовный трибунал действовал до 2017 года, и за 24 года работы были им предъявлены обвинения в отношении 161 человека, 90 из них осуждены и 17 обвиняемых были в Гааге оправданы. Самым известным подсудимым стал бывший президент Сербии Слободан Милошевич. В 2001 году он был доставлен в тюрьму ООН в Гааге, в следующем году начался суд над ним, но через четыре года Милошевич умер от сердечного приступа, не дождавшись приговора суда.

После создания трибунала стало ясно, что наказание за военные преступления не может ограничиваться только бывшей Югославией и нужен подобный суд на постоянной основе. В 1998 году 120 государств подписали Римский устав, правовую основу для создания постоянного международного уголовного суда. Через четыре года, в июле 2002-го, в Гааге был сформирован Международный уголовный суд (МУС). МУС получил статус независимой международной организации, он не является частью структуры ООН, хотя и может возбуждать дела по представлению Совета Безопасности. На сегодняшний день участниками МУС являются 123 страны, Украина, как и еще 31 государство, подписала Римский устав об учреждении суда, но пока его не ратифицировала.

С 2006 года, когда в МУС прошли первые слушания, в нем предъявлены обвинения 46 лицам, среди которых трое были лидерами своих стран. В 2008 году президента Судана Омара аль-Башира обвинили в совершении актов геноцида, преступлений против человечества и военных преступлений в суданской провинции Дарфур, тогда погибли более 300 тысяч человек. В 2019 году после военного переворота его арестовали, но для совершения правосудия международному суду до сих пор не выдали. В 2011 году ордер на арест был издан ливийскому диктатору Муаммару Каддафи, его обвиняли в совершении преступлений против человечности, в том числе в расстреле безоружных демонстрантов во время протестов в Ливии. Как уже упоминалось, в Гаагу Каддафи не доехал, его убили повстанцы. В 2011 году обвинения выдвинули президенту Кот-д'Ивуару Лорану Гбагбо. Его обвинили в причастности к массовым убийствам и изнасилованиям, совершенным его сторонниками во время вооруженного конфликта, после проигрыша Гбагбо на выборах. В 2019 году Международный суд оправдал экс-президента.

Исключением здесь можно считать бывшего президента Либерии Чарльза Тейлора. Процесс по его делу длился пять лет и Тейлора признали виновным в совершении военных преступлений и преступлений против человечности, в том числе в совершении убийств, изнасилований и вербовке детей в солдаты во время гражданской войны в Сьерра-Леоне. Однако к 50 годам тюрьмы в 2012 году его приговорил не Международный уголовный суд, а трибунал ООН.

Как видим, из 4 лидеров стран, которым выдавали ордер на арест в Гааге, ни одного не осудили. Какими будут последствия ордера для Путина?

Последствия для Путина

Первым станет еще большая изоляция российского президента. Путина должны будут выдать 123 государства, ратифицировавших Римский устав, это две трети всех государств, включая всех членов ЕС. Президент Сербии Вучич, подвергший критике решение МУС, отметил, что целью вынесения ордера на арест президента РФ является "усложнение его коммуникации". "Каждый, кто будет общаться с ним, будет знать, что он обвинен в военных преступлениях", – отметил глава Сербии. И это действительно так, после официального обвинения Путин становится токсичным для общения.

ФРГ "будет вынуждена арестовать Путина и передать его МУС, если он попадет на территорию Германии", – сразу после решения МУС заявил федеральный министр юстиции ФРГ Марко Бушманн. То, что одним из первых такое заявление сделала Германия, стало болезненным ударом для самолюбия российского диктатора, учитывая его кгбистское прошлое в Восточной Германии и привлечение немецких чиновников для продвижения "Газпрома". Позже глава Следственного комитета России Бастрыкин заявил о необходимости дать правовую оценку заявлениям министра юстиции ФРГ.

Но на решения МУС отреагировали и более приверженные России страны, в частности ЮАР, с которой в феврале 2023 года Россия проводила совместные морские учения. "Правительство Южно-Африканской Республики приняло к сведению решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест президента РФ Владимира Путина", – говорится в заявлении ведомства. Ожидалось, что президент России посетит ЮАР в августе этого года для участия в саммите лидеров стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), однако официального подтверждения его участия пока нет.

Ожидается, что станет меньше слышанных в прошлом году разговоров о том, что не нужно "унижать Россию" и пойти на уступки по суверенитету, чтобы "сохранить лицо Путина". Сохранить лицо похитителям детей в цивилизованном мире не предлагают.

Также не случайно подозрение Путина появилось накануне визита китайского лидера в Москву. Китай не перестанет поддерживать Россию и Си Цзиньпин во время визита делал очередные комплименты о "значительных успехах", которые Россия достигла под руководством его "дорогого друга". Однако такая откровенная поддержка международного преступника может поколебать имидж миротворца, который Си Цзиньпин тщательно выстраивает в последнее время. В конце концов никакой конкретики относительно китайского "мирного плана" мы не услышали и это вызвало критические отзывы от ведущих западных демократий. "Си Цзиньпин должен был призвать Россию прекратить вторжение в Украину", заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, однако "мы не видели ничего из сказанного Си и Путиным, что заставило бы нас поверить в то, что война в Украине скоро закончится".

Решение МУС – это сигнал российским чиновникам и олигархам. Сегодня кажется невероятным, что россияне сдадут своего диктатора, однако похожая история уже была со Слободаном Милошевичем. В 1999 году, когда Гаагский трибунал предъявил обвинения против бывшего президента Югославии, сторонники Милошевича в Сербии смеялись над этим решением и заявляли, что они никогда не выдадут экс-президента. Конституция Югославии запрещала экстрадицию югославских граждан в иностранный суд. Также Сербия не подписала соглашение о сотрудничестве с трибуналом и не признала его устав, а президент Югославии Воислав Коштуница отказался сотрудничать с трибуналом, назвав его незаконным. Однако два года спустя Милошевича банально продали. В 2000 году Конгресс США одобрил оказание экономической помощи Белграду, но одним из условий выставил выдачу в Гаагу военных преступников, в частности Слободана Милошевича. В 2001 году, несмотря на то, что Конституционный суд Сербии приостановил правительственный указ о сотрудничестве с Международным судом, премьер Сербии Зоран Джинджич отдал приказ отправить Милошевича в трибунал.

Путина будут судить только после поражения?

После ордера на арест не стоит ожидать, что Путина сразу задержат и увезут в Гаагу. Примеры лидеров стран, которым за последние 30 лет выдвигали обвинения международные суды, показывают, что для того, чтобы все-таки предстать перед судом, они должны потерять власть в стране в результате войны или внутренних беспорядков. В конце концов, самый известный международный суд над военными преступниками – Нюрнбергский трибунал также состоялся уже тогда, когда Германия проиграла во Второй мировой войне.

Проблемы в МУС с осуществлением правосудия те же, что у ООН и других международных организаций безопасности. ООН создавалась для того, чтобы предотвращать войны и поддерживать мир в мире, в реальности же оказалось, что у ООН для этого нет действенных средств и организация способна справляться только с мелкими локальными конфликтами. Международный уголовный суд должен наказывать за преступления против человечества и военные преступления, однако нет средств для того, чтобы арестовывать подозреваемых.

Это можно сравнить с судами в национальных странах. Для того чтобы преступник предстал перед судом, его сначала должна задержать полиция. Суд или трибунал может собирать доказательства и выносить решение, но преступника не может задержать. В случае Путина роль этой полиции сегодня выполняют Вооруженные силы Украины и сейчас именно от них и поддержки ВСУ западными союзниками зависит, сможет ли Путин проиграть войну и предстать перед Международным судом.