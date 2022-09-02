Судно с украинским зерном, севшее на мель в Босфоре, отбуксировали к берегам Стамбула, движение по проливу возобновлено
Сухогруз с украинским зерном отбуксировали к берегам Стамбула и возобновили движение по Босфорскому проливу
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на турецкую государственную телерадиокомпанию TRT Haber.
Отмечают, что операция по буксовке судна Lady Zehma, перевозившего 3 тыс. тонн кукурузы, началась в 21:10 по Гринвичу. Уже в 23.30 судно бросило якорь в районе южной стоянки Босфора. Судоходные данные показали, что в пятницу утром Lady Zehma было недалеко от побережья Стамбула, в Мраморном море. В результате инцидента никто не пострадал. Движение по проливу восстановлено.
- Вчера, 1 сентября, сухогруз Lady Zehma сел на мель и заблокировал движение в проливе Босфор у берегов Стамбула. Он направлялся из Украины в Италию.
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