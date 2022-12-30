Судно с 25 тыс. тонн украинской пшеницы прибыло в Эфиопию и Сомали
Министерство инфраструктуры Украины заявило о прибытии судна NEVA с гуманитарным грузом украинской пшеницы для Эфиопии и Сомали, которые находятся на грани голода
Об этом информируют в Мининфраструктуры .
Третье судно NEVA в рамках программы #GrainFromUkraine прибыло в Эфиопию и Сомали из 25 тыс. тонн украинской пшеницы. Это часть гуманитарной помощи для стран, находящихся на грани голода.
"Мы все являемся свидетелями массового голода на африканском континенте. К сожалению, все больше стран не могут позволить достаточного количества продовольствия для обеспечения потребностей собственных народов. Мы уверены, что эта партия украинского зерна станет новым шагом для продолжительного сотрудничества и борьбы с причинами нехватки продовольствия. Это наш вклад в восстановление безопасного и стабильного будущего", – сказал вице-премьер министр по восстановлению Украины, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.
Из одесского порта балкер NEVA вышел 9 декабря. Это уже вторая партия украинской пшеницы для Сомали. Осенью туда отправили 28,5 тыс. тонн продовольствия.
Правительства Финляндии, Франции и Японии взяли на себя расходы по логистике груза.
- 9 декабря президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Россия удерживает в портах судна с украинским зерном по 3-5 недель, из-за чего ежемесячно недоэкспортируется 2-3 млн тонн украинской агропродукции.
- 26 декабря сообщалось, что через два дня из украинских портов вышли 9 судов, среди них балкеры из 68 тыс. тонн пшеницы для Египта и Индонезии, а также танкер из 45 тыс. тонн масла для Индии.
- По состоянию на 28 декабря из-за торможения инспекции России, препятствующей работе "зернового коридора" в Босфоре очередь более 90 судов, грузовладельцы имеют миллионные убытки.
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