Об этом информируют в британском новостном агентстве Reuters .

Согласно источнику судоходства и спутниковым данным, во вторник, 16 августа, первое судно, отправившееся две недели назад из Украины, пришвартовалось в сирийском портовом городе Тартус.

"Судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне отплыло из украинского порта Одесса 1 августа согласно тяжелому соглашению по зерну, но не разгрузилось в Ливане, как планировалось. В последние дни его местонахождение было непонятно, поскольку транспондер был выключен", - говорится в сообщении.

Сегодня утром на спутниковых снимках Planet Labs PBC было видно судно в порту. Агентству подтвердил источник из судоходства, что Razoni причалило и разгружает часть своего груза кукурузы в Сирии.

Первоначально 26 000 тонн кукурузы предназначались Ливану. В настоящее время страна переживает экономический кризис, из-за которого около половины населения испытывает нехватку пищи.

22 июля в Стамбуле было подписано международное соглашение о разблокировании украинских портов для вывоза зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН. Зеркальное соглашение также подписала Россия.

1 августа утром министр инфраструктуры Украины сообщил , что из Одессы отправилось судно RAZONI под флагом Сьерра-Леоне с 26 тыс. тонн украинской кукурузы.

2 августа министерство обороны Турции подтвердило прибытие зерновоза RAZONI с украинским зерном.

7 августа посол Украины в Ливане сообщил , что первое судно с украинской кукурузой, которое должно было зайти в порт ливанского Триполи, задерживается – ждем завершения переговорного процесса в бизнес-плоскости. Накануне западные журналисты сообщили детали "зернового коридора" для украинского зерна.

9 августа Ливан отказался принимать зерно , отправленное первым кораблем из украинского порта. Отправитель теперь ищет нового покупателя в Триполи или другом порту.

10 августа посол Украины в Ливане Игорь Осташ заявил , что первое судно Razoni с разблокированным украинским зерном пришвартовалось в турецком порту Мерсин.

13 августа первое судно, зашедшее в украинские порты под загрузку агропродукцией, покинуло порт Черноморск. Балкер под флагом Барбадоса FULMAR S вышел из города Черноморск Одесской области по направлению к Турции.

На 13 августа из украинских портов вышли 16 судов с грузом для семи стран в Европе, Азии и Африке.

15 августа стало известно, что еще шести судам было дано разрешение на проход через морской гуманитарный коридор в Черном море и вывоз украинского зерна.

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