Об этом посол заявил на брифинге в Медиацентре Украины.

"Судно Razoni, которое первым вышло из Одесского порта и направлялось в порт Триполи в Ливане, пришвартовалось в порт Мерсин в Турции, а это значит, что все проблемы вокруг этого сухогруза исчезли", - сказал Осташ.

Известно, что первое судно Razoni с разблокированным украинским зерном отправилось 1 августа из Одесского порта в ливанский порт Триполи. На борту сухогруза было 26 тысяч тонн украинской кукурузы.

Позже Razoni прибыло в Стамбул, а затем продолжило свой путь в порт Триполи в Ливане. 3 августа инспекционная группа из числа представителей Украины, ООН, Турции и России прибыла на Razoni и провела его осмотр. Корабль прошел инспекцию и отправился в Триполи.

9 августа Ливан отказался принимать зерно, отправленное первым кораблем из украинского порта. Отправитель теперь ищет нового покупателя в Триполи или другом порту.

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