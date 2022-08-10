Судно Razoni с украинским зерном, от которого отказался покупатель в Ливане, прибыло в Турцию
Посол Украины в Ливане Игорь Осташ заявил, что первое судно Razoni с разблокированным украинским зерном пришвартовалось в турецком порту Мерсин
Об этом посол заявил на брифинге в Медиацентре Украины.
"Судно Razoni, которое первым вышло из Одесского порта и направлялось в порт Триполи в Ливане, пришвартовалось в порт Мерсин в Турции, а это значит, что все проблемы вокруг этого сухогруза исчезли", - сказал Осташ.
Известно, что первое судно Razoni с разблокированным украинским зерном отправилось 1 августа из Одесского порта в ливанский порт Триполи. На борту сухогруза было 26 тысяч тонн украинской кукурузы.
Позже Razoni прибыло в Стамбул, а затем продолжило свой путь в порт Триполи в Ливане. 3 августа инспекционная группа из числа представителей Украины, ООН, Турции и России прибыла на Razoni и провела его осмотр. Корабль прошел инспекцию и отправился в Триполи.
- 9 августа Ливан отказался принимать зерно, отправленное первым кораблем из украинского порта. Отправитель теперь ищет нового покупателя в Триполи или другом порту.
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