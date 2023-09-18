Судно, которое более полутора лет было заблокировано в порту Одессы, вышло новым временным коридором
Балкер PUMA (Каймановые острова) утром 18 сентября вышел из Одесского порта и сейчас направляется в Босфор по новому временному коридору с металлом и рапсом на борту
Об этом сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
Судно загружено 16 тыс. тонн металла и 14 тыс. тонн рапса.
"Балкер зашел в Одесский морской порт 19 февраля 2022 и не мог покинуть порт из-за начала боевых действий и закрытия соответствующих районов Черного моря", - рассказал Кубраков.
Он отметил, что определенный навигационным поручением ВМС ВСУ коридор в первую очередь используется для эвакуации судов, находившихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный на момент полномасштабного вторжения РФ.
В то же время, по словам министра, Украина рассматривает возможность использовать этот коридор и для гражданских судов, перевозящих невоенные грузы, в том числе зерна.
С 15 августа временным коридором воспользовались уже 4 судна.
Что известно о работе "зернового коридора"
17 июля Россия объявила о прекращении действия зернового соглашения. В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже несмотря на выход РФ из соглашения.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 4 августа заявил, что Украина будет отправлять корабли с собственным зерном туда, куда считает необходимым, и ни у кого не будет спрашивать разрешения на это.
12 августа в Украине открыли регистрацию торговых судов и их владельцев, готовых проходить временными маршрутами в украинские порты в Черном море.
16 августа из Одесского порта вышло первое судно после оглашения Россией о прекращении действия зернового соглашения.
25 августа президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Политики, в частности, обсудили "зерновое соглашение". Фидан заявил, что Анкара не видит "никакой альтернативы" Черноморской зерновой инициативе – начальному соглашению по зерну, которое Украина и Россия заключили при посредничестве ООН и Турции.
16 сентября Кубраков сообщил, что после того, как Россия вышла из зерновой сделки, оккупанты 118 раз обстреляли порты Украины. Около трети инфраструктуры повреждены или уничтожены.
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