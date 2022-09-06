Такое мнение высказал бывший главный прокурор по делу Слободана Милошевича Джеффри Найс в ходе дискуссии "Русские военные преступления" в Брюсселе 5 сентября, передает "Укринформ".

Найс считает правильным, что украинская генеральная прокуратура возлагается на сотрудничество с международными коллегами, их экспертизу. В то же время он отметил, что "в процессе привлечения к ответственности все возможно в национальном законодательстве Украины, даже при создании нового трибунала".

Суд, считает Найс, нужно организовать в Украине, чтобы его проводить украинцы, на украинском языке, конечно, с привлечением иностранных экспертов. Прокурор считает очень хорошей идею организации специального трибунала над агрессорами.

Учитывая свой опыт, он советует "простоту" организации процесса. Суд над Милошевичем был начат более 20 лет назад, тогда он стал своего рода экспериментом, возможно, не был идеальным и к тому же был слишком ценным. Найс надеется, что суд, который пройдет в Украине, будет организован по другой системе и он станет гораздо более эффективным. Суды, которые продолжаются годы, малоэффективны по многим причинам, считает прокурор.

"Преступления Путина и его более близкого окружения в руководстве можно доказать в очень короткий промежуток времени", - убежден Найс, который советует не верить тем юристам, кто будет утверждать, что все очень сложно.

Фильм об ужасах войны, который был продемонстрирован участником дискуссии, показал, по мнению Найса, важный момент: нет необходимости медлить с фиксацией справедливой картины по поводу преступлений, совершенных Путиным и другими, все можно сделать быстро.

Также эксперт подчеркнул необходимость привлечения к ответственности самое высшее руководство РФ, а не только простых исполнителей.

"Совершенно необходимо провести суд над руководителями очень быстро и с конечным и неоспоримым результатом", - подчеркнул Найс. Он предостерег от заключения "ужасного компромисса" после завершения этой войны, ведь уже звучат голоса, что Путина судить не нужно или невозможно. Суд с недвусмысленным приговором, отметил Найс, в интересах всех нас.

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