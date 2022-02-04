"Судить о демократичности государства имеет право только его народ": Путин и Си Цзиньпин объявили "новую эпоху международных отношений"

США предложили РФ соглашения о разоружении в обмен на деэскалацию агрессии в отношении Украины, - El País

"Мы все понесем ответственность, больше всего - Зеленский": нардеп-"слуга" Безгин заявил, что фракция в Раде будет самоочищаться