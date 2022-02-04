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"Судить о демократичности государства имеет право только его народ": Путин и Си Цзиньпин объявили "новую эпоху международных отношений"
Президент РФ Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин издали совместное заявление о вступающих в новую эпоху международных отношениях и выступили против расширения НАТО
Текст заявления был обнародован на сайте Кремля в пятницу, 4 февраля, в рамках визита президента РФ в Пекин для переговоров с лидером Китая и церемонии открытия Олимпийских игр.
Лидеры двух стран отметили, что в настоящее время мир переживает масштабные изменения, включая развитие многополярности и усиление экономической глобализации и взаимозависимости государства.
Путин и Си Цзиньпин призвали НАТО исключить расширение на Восточную Европу, осудили формирование блоков безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также раскритиковали трехсторонний пакт о безопасности AUKUS между США, Британией и Австралией.
"Стороны выступают против дальнейшего расширения НАТО, призывают Североатлантический альянс отказаться от идеологизированных подходов холодной войны, уважать суверенитет, безопасность и интересы других стран, разнообразие их цивилизационных и культурно-исторических моделей, относиться мирное развитие других государств объективно и справедливо", - говорится в документе.
Лидеры КНР и РФ также выступили "против злоупотребления демократическими ценностями, вмешательства во внутренние дела суверенных государств из защиты демократии и прав человека".
"Право судить о том, является ли государство демократическим, есть только у его народа", - отмечается в заявлении.
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Лидеры двух стран отметили, что в настоящее время мир переживает масштабные изменения, включая развитие многополярности и усиление экономической глобализации и взаимозависимости государства.
Путин и Си Цзиньпин призвали НАТО исключить расширение на Восточную Европу, осудили формирование блоков безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также раскритиковали трехсторонний пакт о безопасности AUKUS между США, Британией и Австралией.
"Стороны выступают против дальнейшего расширения НАТО, призывают Североатлантический альянс отказаться от идеологизированных подходов холодной войны, уважать суверенитет, безопасность и интересы других стран, разнообразие их цивилизационных и культурно-исторических моделей, относиться мирное развитие других государств объективно и справедливо", - говорится в документе.
Лидеры КНР и РФ также выступили "против злоупотребления демократическими ценностями, вмешательства во внутренние дела суверенных государств из защиты демократии и прав человека".
"Право судить о том, является ли государство демократическим, есть только у его народа", - отмечается в заявлении.
- Напомним, на заседании Совета нацбезопасности ООН по ситуации вокруг Украины представитель Китая заявил о необходимости реализации Минских соглашений и рассмотреть вопросы, которыми обеспокоена РФ.
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