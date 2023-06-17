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Главная Война с Россией Судилище РФ над азовцами - это военное преступление, нужно задавать вопросы перед международными партнерами, способствовавшими выходу бойцов из Мариуполя, - Чалый
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Судилище РФ над азовцами - это военное преступление, нужно задавать вопросы перед международными партнерами, способствовавшими выходу бойцов из Мариуполя, - Чалый

17 июня, 2023 суббота
08:54
Война с Россией

Вопрос судилища над защитниками Мариуполя, который начался в российском Ростове, нужно поднять на всех площадках, где идет речь о правах человека

Об этом в эфире Еспресо заявил дипломат Валерий Чалый.

"У меня возникает вопрос, когда выводили пленных из Азовстали, говорили, что никаких судебных процессов не будет, что есть договоренное решение. Если это разрушение договоренностей, гарантированных третьими сторонами, я смотрю на лицо наших женщин, мужчин, они там как в концлагере. Это ужасная ситуация и вопиющее нарушение правил войны. Возвращать наших надо всеми возможными способами, подход - ждать конца войны неправильный", - сказал он.

По мнению дипломата, этот вопрос следует поднять на всех площадках, где идет речь о правах человека.

"Сейчас нужно бить в набат. Это же военное преступление, по Женевской конвенции они не имеют никакого права с комбатантами так себя вести. Я в шоке от тех посредников, которые предлагали решение. Оно все закрыто, мы не знаем, о чем там договаривались, но видим результат. То, что делает Россия сейчас – либо мы об этом не говорили, либо сейчас нужно поднимать этот вопрос с теми, кто гарантировал этот выход", – считает Чалый.

  • В выводе защитников Мариуполя с завода "Азовсталь" участвовали ООН и Международный комитет Красного Креста.
  • 14 июня Россия в Ростове-на-Дону начала показательное судилище над 22 азовцами, защищавшими Мариуполь и Азовсталь. Их могут заключить в тюрьму на 15 лет или пожизненно, если суд признает их "вину".
  • Пресссекретарь Ассоциации семей защитников Азовстали Марианна Хомерики заявила, что это не первый "суд" над азовцами, защищавшими Мариуполь, другие были абсолютно закрыты .
ООН
Мариуполь
обмен пленными
Азовсталь
воєнні злочини Росії
Война на Донбассе
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