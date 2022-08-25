Судилище над украинскими бойцами в Мариуполе станет издевательством над правосудием, - госдеп США
В США осудили планы оккупантов провести так называемый трибунал над защитниками Азовстали в оккупированном Мариуполе
Об этом сказал представитель госдепартамента США Нед Прайс.
"Планируя провести так называемые трибуналы в контролируемом Россией Мариуполе против храбрых защитников Украины, кремль пытается отвести от себя ответственность за агрессивную войну президента Путина и отвлечь внимание от убедительных доказательств зверств, которые российские силы совершили в Украине. Запланированные показательные процессы нелегитимны и есть издевательством над правосудием, и мы их решительно осуждаем"", - заметил он.
Прайс говорит, что все военнослужащие ВСУ, включая отечественные и иностранные добровольцы, включенные в состав Вооруженных сил, имеют право на статус военнопленных и имеют право на защиту в соответствии с Женевскими конвенциями.
США в очередной раз призвали Москву выполнять свои обязательства согласно международному праву, напомнив, что будут продолжать твердо поддерживать украинский народ, который защищает свою свободу.
- 19 августа украинская разведка предупредила, что РФ планирует осуществить показательное судилище над пленными азовцами в Мариуполе и обвинить в этом украинцев. Вероятной датой такого судилища называли 24 августа.
- 22 августа Владимир Зеленский заявил, что показательный "суд" над украинскими военнопленными в Мариуполе, если он состоится, станет "линией, по которой любые переговоры с РФ будут невозможны".
- 23 августа Украина представила ряд новых срочных требований в Европейский суд по правам человека по обеспечению права на жизнь и запрет пыток украинских защитников Азовстали.
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