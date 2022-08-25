Судилище над украинскими бойцами в Мариуполе станет издевательством над правосудием, - госдеп США

Об этом сказал представитель госдепартамента США Нед Прайс.

"Планируя провести так называемые трибуналы в контролируемом Россией Мариуполе против храбрых защитников Украины, кремль пытается отвести от себя ответственность за агрессивную войну президента Путина и отвлечь внимание от убедительных доказательств зверств, которые российские силы совершили в Украине. Запланированные показательные процессы нелегитимны и есть издевательством над правосудием, и мы их решительно осуждаем"", - заметил он.

Прайс говорит, что все военнослужащие ВСУ, включая отечественные и иностранные добровольцы, включенные в состав Вооруженных сил, имеют право на статус военнопленных и имеют право на защиту в соответствии с Женевскими конвенциями.

США в очередной раз призвали Москву выполнять свои обязательства согласно международному праву, напомнив, что будут продолжать твердо поддерживать украинский народ, который защищает свою свободу.

19 августа украинская разведка предупредила, что РФ планирует осуществить показательное судилище над пленными азовцами в Мариуполе и обвинить в этом украинцев. Вероятной датой такого судилища называли 24 августа.

22 августа Владимир Зеленский заявил, что показательный "суд" над украинскими военнопленными в Мариуполе, если он состоится, станет "линией, по которой любые переговоры с РФ будут невозможны".

23 августа Украина представила ряд новых срочных требований в Европейский суд по правам человека по обеспечению права на жизнь и запрет пыток украинских защитников Азовстали.

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