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Судилище над генералом Павловским и руководством "Кузницы на Рыбацком" это сознательный подрыв обороноспособности страны - "ЕС"

8 июля, 2021 четверг
11:55

Cудилище над боевым генералом Игорем Павловским, над руководителем завода "Кузница на Рыбацком" Валерием Шандрой - политически мотивированное преступление власти, которое вписывается в кампанию по дискредитации и травли защитников Украины: ветеранов, добровольцев, волонтеров

"Это - кампания, в которой власть атакует тех, кто играл важную роль в обороне страны от российского агрессии - будь то рядовой солдат или бывший Верховный Главнокомандующий. Эту кампанию Офис Зеленского начал еще в 2019 году, запретив армии освобождать родную землю и ища мира в глазах Путина ", - говорится в заявлении партии "Европейская Солидарность".

"Генерал Павловский - один из ключевых командующих обороной Мариуполя в 2014 году, за что против него возбуждено несколько уголовных дел в России. За время работы Игоря Павловского заместителем министра обороны в 2015-2019 годах в Вооруженные Силы Украины поставили рекордное количество образцов вооружения и военной техники , которую успешно используют наши защитники на суше и в Военно-Морских Силах. и за это его пытаются осудить не только в России, можно понять, но и в Украине, что в голове просто не укладывается.

Павловский далеко не единственный генерал, против которого по указаниям зеленой власти белыми нитками шьют уголовные дела, которые затем одно за другим рушатся еще до передачи в суд. К таковым относятся дела против генералов Марченко, Мельника, Шевчука, Назарова и других.

Похоже, травить и наказывать тех, кто сопротивлялся Кремлю и его проекту Новороссия - осознанный курс Банковой. Возможно, таким образом Зеленский только готовится к встрече с Путиным.

Преследованием бывших руководителей Министерства обороны власть деморализует и тех, кто теперь работает на ключевых должностях в оборонном ведомстве. Это четкий сигнал и настоящем руководящему составу, и будущему - насколько опасно брать на себя ответственность, принимать решения и отдавать приказы.

Показательно, что кампанию против "Кузницы на Рыбацком", которая сыграла важную роль в укреплении Военно-Морских Сил Украины, решена именно в момент активизации российской военщины в акватории Черного и Азовского морей.

"Кузня" на момент начала войны оказалась единственным отечественным судостроительным предприятием, способным быстро наладить выпуск катеров - качественных, оборудованных оружием отечественного производства. К тому же, в разы более дешевых, чем любые зарубежные аналоги, которые можно купить сейчас, но которых в 2014-15 годах нам никто не собирался продавать. Для этого "Кузница", как хорошо известно, кроме государственных, привлекала собственные и кредитные ресурсы, и потратила на производство более, чем получила финансирование.

Еще до войны предприятие изготовило корветы "Луцк" и "Тернополь". С 2014 года построило по заказу Министерства обороны 7 катеров, которые несут службу на Азове и Черном море. Остальные катеры исключительно под политическим давлением не принимают на вооружение. Теперь власть, сознательно парализуя работу ведущего судостроительного предприятия, планирует закупить за рубежом катера, которые по цене в разы превышают стоимость отечественных. Отечественных, которые по боевым качествам не уступают, а то и лучше импортных аналогов.

"Европейская Солидарность" возмущена рядом неправомерных решений Печерского суда в отношении бывших должностных лиц Министерства обороны и руководителей оборонных предприятий, и абсурдными денежными залогами, которые не имеют ничего общего с правосудием.

Заказчик этого дела, как мы уже отмечали - лично Владимир Зеленский. Исполнитель - заместитель руководителя его Офиса Смирнов, а заявитель по части подобных дел тоже известен - Андрей Портнов.

За фабрикацию дел непосредственно отвечает Государственное бюро расследований, которое превратилось в частную инквизицию Зеленского, что подтверждено в том числе и записью разговоров в кабинете бывшего руководителя ГБР, который стал достоянием гласности.

Среди прочего власть таким образом пытается отвлечь внимание не только от сплошных провалов в социально-экономической сфере, но и от собственной роли в сливе россиянам государственной тайны по спецоперации по задержанию российских военных преступников из частной армии Вагнера.

На фоне последних событий, равно как и в свете расправы с лучшими генералами новой украинской армии все патриотические заявления Зеленского звучат не как задуманный режиссерами бас-баритон, а как дешевый никчемный фальцет, к которому нет и быть не может никакого доверия ".

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