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OPINION

Судьи в Украине не готовы к демократии

Михаил Жернаков
13 января, 2023 пятница
12:08
Мнение

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Очевидно, моя оценка того, что судьи готовы к демократии, оказалась несколько преждевременной.

Конечно, хорошо, что судьи смогли договориться и выбрать 8 членов и запустить ВСП. По крайней мере они не сорвали евроинтеграцию.

Но большой вопрос, какие в этом ВСП с таким составом будут решения, и как далеко мы с ними на пути евроинтеграции зайдем.

К сожалению, пока такая ситуация с кандидатами от судей — мало того, что среди них очень мало чистых, да еще и за этих чистых категорически отказывается голосовать судейское сообщество.

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Еще в 2016 году во время изменений в Конституцию мы заложили принцип судейского самоуправления, где все или почти все решают "судьи, избранные судьями". Это классно работает для сохранения статуса кво, но максимально губительно для любых изменений

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Это все отголоски того, что еще в 2016 году, во время изменений в Конституцию, мы заложили принцип судейского самоуправления, где все или почти все решают "судьи, избранные судьями". Это классно работает для сохранения статуса кво, но максимально губительно для любых изменений.

Впрочем, все очень скоро станет ясно после первых решений нового ВРП. Например, об избрании председателя и заместителя уже очень скоро. А чуть позже — об утверждении окончательного списка 16 членов ВККС из 32 финалистов, которых им даст Конкурсная комиссия.

Словом, сохраняем спокойствие и внимательно наблюдаем. Худшего сценария мы избежали, и это уже хорошо.

Итераций судебной реформы мы сделаем ровно столько, сколько будет необходимо для утверждения в Украине справедливого суда и верховенства права.

Источник

Об авторе. Михаил Жернаков, соучредитель и председатель правления Фонда DEJURE.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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