Судьи не привлекаются к дисциплинарной ответственности из-за реформы Высшего совета правосудия, - адвокат
Адвокат Татьяна Огневьюк заявила, что в Высшем совете правосудия есть люди, которым не доверяет профессиональное сообщество и гражданское общество
Об этом она сказала во время "Большого эфира Василия Зимы" на телеканале Еспресо.
"Есть институт жалобы на судей, но здесь вопрос - она может быть подана в Высший совет правосудия. ВСП, по закону, принятому парламентом, с августа нет полномочий рассматривать дисциплинарные жалобы. Соответственно, они накапливаются и вот примерно за январь 200 жалоб нерассмотренных. Приходится констатировать, что в связи с процессами перезапуска Высшего совета правосудия как ключевого органа судейского управления судьи к дисциплинарной ответственности не привлекаются", - заявила адвокат.
Она подчеркнула, что ВСП является ключевым органом в системе.
"Он и назначает этих судей. Ключевой документ - представление на назначение судьи формирует именно ВСП. В дальнейшем президент подписывает, но у него исключительно номинальная функция, процедурная - не подписать он нет права. Он должен за 30 дней издать указ. Сейчас отсутствуют полномочия привлекать к ответственности", - добавила Огневьюк.
Она объяснила логику тех, кто поддерживает реформу.
"ВСП очень плохо работала, там есть люди, у которых есть недоверие от профессионального сообщества и от гражданского общества. Поэтому было решено, что такой ВРП нужно проверить на добродетель - соответственно, был создан Этический Совет и запущен процесс формирования нового Высшего совета правосудия", – подытожила адвокат.
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