Судьи не привлекаются к дисциплинарной ответственности из-за реформы Высшего совета правосудия, - адвокат

Об этом она сказала во время "Большого эфира Василия Зимы" на телеканале Еспресо.



"Есть институт жалобы на судей, но здесь вопрос - она может быть подана в Высший совет правосудия. ВСП, по закону, принятому парламентом, с августа нет полномочий рассматривать дисциплинарные жалобы. Соответственно, они накапливаются и вот примерно за январь 200 жалоб нерассмотренных. Приходится констатировать, что в связи с процессами перезапуска Высшего совета правосудия как ключевого органа судейского управления судьи к дисциплинарной ответственности не привлекаются", - заявила адвокат.



Она подчеркнула, что ВСП является ключевым органом в системе.



"Он и назначает этих судей. Ключевой документ - представление на назначение судьи формирует именно ВСП. В дальнейшем президент подписывает, но у него исключительно номинальная функция, процедурная - не подписать он нет права. Он должен за 30 дней издать указ. Сейчас отсутствуют полномочия привлекать к ответственности", - добавила Огневьюк.



Она объяснила логику тех, кто поддерживает реформу.



"ВСП очень плохо работала, там есть люди, у которых есть недоверие от профессионального сообщества и от гражданского общества. Поэтому было решено, что такой ВРП нужно проверить на добродетель - соответственно, был создан Этический Совет и запущен процесс формирования нового Высшего совета правосудия", – подытожила адвокат.

Верховная Рада приняла законопроект о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей, который перезапускает судебную реформу

Совет принял закон о порядке избрания и назначения членов Высшего совета правосудия .

Международные партнеры Украины подали в Высший совет правосудия списки международных экспертов для избрания членов комиссий при Высшем совете правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.

Пленум Верховного Суда обратился в Конституционный Суд о проверке соответствия Основному закону норм закона о порядке избрания и назначении членов Высшего совета правосудия.

9 ноября 2021 года стало известно, что в Украине сформировали первый состав Этического совета, который будет устанавливать соответствие кандидата на должность члена Высшего совета правосудия критериям профессиональной этики и добродетели.

1 декабря 2021 года Этический совет официально начал работу.