Судьи-лжецы. Кто из кандидатов в ВККС решил сфальсифицировать заключение Общественного совета добропорядочности

В частности, это касается успешного проведения судебной реформы, в рамках которой мы обязались реформировать Конституционный суд, ввести изменения в Высший совет правосудия и Высшую квалификационную комиссию судей

Конкурс до последней начался недавно. И мы познакомим вас с самыми яркими кандидатами. Но сначала расскажем, что такое Высшая квалификационная комиссия, каковы ее функции и почему она является очень важным звеном в судебной системе страны.

Высшая квалификационная комиссия в составе 16 членов отвечает за формирование судейского корпуса, за перевод судей из одного суда в другой, а также за обеспечение их должного уровня, в частности, проводит квалификационную оценку судей и вносит в Высший совет правосудия рекомендацию о назначении кандидата на должность судьи, — рассказал нашим журналистам глава правления фонда DEJURE Михаил Жернаков:

"Карьерный рост судьи, переход из одной инстанции в другую также происходит через Высшую квалификационную комиссию судей. Это очень важный орган, от какого напрямую зависит, кто у нас судьи и на каких судейских должностях. Это впервые в Украине происходит столь масштабный процесс обновление фактически 100% этого органа".

Крайне важная для судебной системы страны Высшая квалификационная комиссия не функционирует уже почти три года. Полномочия предыдущего состава были прекращены в ноябре 2019 года после внесения изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и другие положения о деятельности органов судейского управления.

В июле прошлого года президент Зеленский новым законом возобновил работу ВККС, впрочем конкурсный отбор членов комиссии из-за полномасштабной войны РФ против Украины удалось начать только сейчас. Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должности членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины состоит из 3 украинских судей, также в нее входит прокурор из Нидерландов и двое судей в отставке — из Канады и Соединенных штатов Америки.

Комиссия утвердила для дальнейшего участия в конкурсе 301-го претендента. Все они — юристы, граждане Украины, имеющие высшее юридическое образование, стаж деятельности в сфере права не менее 15 лет и отвечают критериям добропорядочности и профессиональной компетентности. По крайней мере, так должно быть теоретически. Теперь каждая кандидатура будет детально проанализирована Комиссией. И к следующему этапу собеседований допустят только 64 претендента. После этого — по результатам собеседований – 32 кандидата будут рекомендованы Высшему совету правосудия к назначению, — продолжает Михаил Жернаков:

"Фактически 19 человек на одно место, я не помню такого конкурса ни на одну судейскую должность. Задача конкурсной комиссии — определить из всех, кто подавался, 32 финалиста. Закон предусматривает, что на каждое место должно быть по два финала и потом ВРП должен утвердить окончательный состав из 16 членов ВККС Еще пару месяцев уйдет на то, чтобы Комиссия проанализировала этих кандидатов на предмет добродетели, их послужного списка, предыдущих решений, весь процесс в целом должен быть завершен до конца первого квартала следующего года. Где-то с началом весны, будем надеяться, что получим новый полный состав ВККС".

19 человек на одно место. Это ошеломляет. В то же время сложно переоценить масштаб работы для конкурсной комиссии, поскольку есть небезосновательные подозрения, что в Квалифкомиссию, как и в Высший совет правосудия, будут пытаться пробиться претенденты, не достойные высоких должностей. Наша редакция совместно с экспертами уже начала анализировать кандидатов, так что будем рассказывать вам о новых отчаяниях, которые, несмотря на очень сомнительную репутацию и биографию, все еще на что-то надеются.

Это Степан Петрович Галлий. Судья Киевского райсуда Одессы в отставке. И он очень хочет сесть в кресло члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Несмотря на абсолютное несоответствие критериям этой должности. Что не так? Сейчас расскажем.

Во-первых, Степан Галий манипулирует и — можно сказать — откровенно лжет чуть ли не с самого старта конкурса в Квалифкомиссию. В своем мотивационном письме, кроме того, почему он хочет занять должность, судья неоднократно отмечает, что является добропорядочным кандидатом, более того, что таким признал и Общественный совет добропорядочности. Впрочем, это не совсем так. Вернее, совсем не так, — рассказала нам эксперт Центра противодействия коррупции Галина Чижик:

"Общественный совет добропорядочности, который в свое время анализировал Степана Галия как судью в рамках квалификационного оценивания, утвердил решение, в котором указала на факты, которые — наоборот — могут свидетельствовать о неблагочестии судьи".

В 2011 году Высший совет правосудия привлек Степана Галлия к дисциплинарному соответствию из-за того, что он 12 раз откладывал предварительное судебное заседание. То есть намеренно затягивало рассмотрение дела.

Много вопросов вызывает и честность декларирования судьей имущества. Например, в 2016 году Галлий нарушил закон о предотвращении коррупции. В частности, забыл указать в декларации, что на основании доверенности распоряжается имуществом своей дочери: квартирой в Одессе, нежилыми помещениями и автомобилем, — продолжает Галина Чижик:

"Он мало того, что нарушил закон, он продемонстрировал или же, по меньшей мере, невежество, незнание закона, или просто таким образом нагло солгал во время собеседования. В 2018-м году эти вопросы обсуждались и он фактически подтвердил, что была такая доверенность, похоже, что он об этой доверенности прекрасно знал, но заявлял, что поскольку никак не пользовался, то и декларировать не должен".

В 2019 году Степан Галлий декларирует продажу чего-то очень ценного, — говорят в Центре противодействия коррупции:

"В этой декларации появляется какой-то доход от продажи непонятно чего почти на 1 млн грн, потому что в декларациях за предыдущие годы не было ни одного имущества, которое можно было бы продать. То есть все имущество, которое было — осталось, но появилось доход от продажи имущества".

Можем лишь констатировать, что здесь снова речь идет о вероятном нарушении закона — или ложь в декларации, чтобы не объяснять происхождение средств, или — недекларирование в предыдущие годы драгоценного имущества.

Немало ценной недвижимости у семьи дочери Галлия — Снежаны Алиной. Она тоже судья. Работает в Суворовском районном суде Одессы.

Снежана в своей декларации указывала, что ее муж Михаил получал заработную плату от 1 до 3 тыс. грн в месяц. Впрочем, это не мешало ему год за годом покупать недвижимость, - рассказывает глава правления фонда DEJURE Михаил Жернаков:

"Зять владеет такими объектами, как квартира площадью 68 метров, доля квартиры – треть – площадью 143 кв.м, квартира площадью 95 кв.м, по пол квартиры площадью 20 и 31 кв.м, машиноместо и земельный участок".

Квартиру площадью 95 кв.м, парковочное место и нежилое помещение в Одессе, недалеко от знаменитого пляжа Аркадия, зять Галлия приобрел в 2016 году. Цены на недвижимость в этом районе – от более 1 тыс. дол. за один квадратный метр, - говорит Галина Чижик:

"В 2016 году квартира на 100 кв. м. возле Аркадии стоила очень дорого. При этом судья не декларирует стоимость этой квартиры и каким образом ее муж, зарабатывавший 1-2 тыс. грн в месяц, мог позволить купить себе эту квартиру - понять сложно. В сети интернет есть немало публикаций о том, что и Степан Галлий - судья, кандидат в ВККС, и его дочь причастны к принятию немалого количества произвольных решений, связанных с коррупцией, и таким образом якобы объясняется все это их имущество. Других объяснений происхождения этой недвижимости на самом деле у меня нет. Я не нашла каких-то фактов, указывающих, что дочь судьи или ее родственники получали значительные доходы от осуществления какой-то предпринимательской деятельности, которой можно было бы объяснить всю эту недвижимость".

Мы уже упоминали о том, как Степана Галлия Высший совет правосудия привлек к ответственности за умышленное затягивание рассмотрения дела. Но в его судейской биографии это не редкий случай. Дело одесских квартирных мошенников, в которых пострадали более полусотни человек, Степан Галлий рассматривал месяцами, - продолжает эксперт Центра противодействия коррупции Галина Чижик:

"Давались людям кредиты под залог недвижимости, очень быстро, очень просто готовились все эти документы, без надлежащего оформления, как того требовало законодательство, а потом эта вся недвижимость быстро оформлялась фактически на эту компанию и потом перепродавалась. Точно таким образом происходило квартирное рейдерство. Судья очень долго рассматривал это дело, а затем вернул его на дорасследование".

Михаил Алин, зять Степана Галлия, оказался единственным из семьи кандидата в ВККС, кому нам удалось дозвониться и поговорить о добропорядочности. Он сообщил, что сейчас находится в процессе расторжения брака с дочерью Галлия. А относительно соответствия судье критериям добропорядочности, учитывая состояние сомнительного происхождения, проблемы с декларированием и прочее - сказал "вы сами отвечаете на свои вопросы".

Надеемся, если кандидат Степан Галлий будет допущен к этапу собеседований с Комиссией, ее члены тщательно изучат все сомнительные факты его судейской биографии. А мы продолжим внимательно следить за конкурсом в Высшую квалификационную комиссию судей и обязательно будем знакомить вас с другими претендентами.