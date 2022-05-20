Судебный процесс против оккупанта завершится восстановлением справедливости в рамках международного трибунала, - Зеленский

Видеообращение президента опубликовали на официальной странице в Facebook.

"Первый судебный процесс в Украине против российского военного преступника уже начался. А завершится это полным восстановлением справедливости уже в рамках международного трибунала. Уверен в этом. Мы найдем и привлечем к ответственности всех, кто отдает преступные приказы и выполняет их", - сказал президент.

По его словам, на Донбассе оккупанты пытаются еще больше усилить давление. Зеленский назвал ситуацию "адом". Из-за бомбежки Северодонецка погибли 12 человек, есть десятки раненых. Президент также напомнил удар по Десне на Черниговщине, ракетные удары по Одесской области и по городам центральной Украины.

"Это сознательная и преступная попытка убить наибольшее количество украинцев. Разрушить больше жилых домов, социальных объектов, предприятий. Это то, что получит квалификацию геноцида украинского народа и за что кафиры точно предстанут перед правосудием", - добавил президент.

13 мая в Киеве начался суд над первым российским военным за убийство украинца.

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