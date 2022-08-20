Об этом в интервью Еспресо заявил британский адвокат и судья, прокурор Международного трибунала для бывшей Югославии Джеффри Найс.

"Если есть достаточно доказательств и есть четкая структура преступлений или разрушение невоенных целей – это нарушение кодекса правил ведения войны. Мы видим, что происходило в первые дни войны. Путин знал, что происходит. Человек, видевший такие доказательства мог четко сказать: "Это не военные действия – это преступления", - сказал он.

По мнению прокурора, Путин мог остановить своих людей, но этого не сделал.

"Он продолжал. Мы видим, что он действовал сознательно. Путин делал, что хотел - совершал преступления против мирного населения. И это четкий случай того, когда судебный процесс не должен быть долгим", - подытожил Найс.