Судебный процесс над Путиным не будет долгим, потому что он четко осознает, что происходят преступления, - экспрокурор трибунала по Югославии
Президент РФ Владимир Путин мог остановить своих военных, увидев первые преступления, но он действовал сознательно
Об этом в интервью Еспресо заявил британский адвокат и судья, прокурор Международного трибунала для бывшей Югославии Джеффри Найс.
"Если есть достаточно доказательств и есть четкая структура преступлений или разрушение невоенных целей – это нарушение кодекса правил ведения войны. Мы видим, что происходило в первые дни войны. Путин знал, что происходит. Человек, видевший такие доказательства мог четко сказать: "Это не военные действия – это преступления", - сказал он.
По мнению прокурора, Путин мог остановить своих людей, но этого не сделал.
"Он продолжал. Мы видим, что он действовал сознательно. Путин делал, что хотел - совершал преступления против мирного населения. И это четкий случай того, когда судебный процесс не должен быть долгим", - подытожил Найс.
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