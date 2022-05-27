Об этом пишет The Washington Post.

В пятницу, 27 мая, жюри из семи человек уже заслушало последние слова сторон процесса. Теперь дело будут изучать присяжные, которые должны принять единогласное решение по вынесению вердикта.

Присяжные будут одновременно решать судьбу иска Деппа и встречного иска Хёрд.

История процесса

Издание Vogue напоминает историю этого запутанного и скандального дела.

Иск Джонни Деппа, поданный в 2019 году, основывается на статье Эмбер Хёрд 2018 для The Washington Post, вышедшей под заголовком: "Я выступила против сексуального насилия — и столкнулась с гневом нашей культуры. Это должно измениться". В тексте непосредственно не упоминается имя Деппа, но Хёрд написала, что за два года до публикации статьи она стала "публичным лицом, которое на собственном опыте узнало, что такое домашнее насилие".

В 2016 году Эмбер Хёрд была предоставлена временная запретительная мера пресечения. Она появилась в суде в Калифорнии с синяками на лице, написав в заявлении, что Депп бросил телефон в ее лицо с близкого расстояния. Актер это отрицает. В заявлении Хёрд отметила, что Депп оскорблял ее словесно и физически на протяжении всех их отношений.

В иске Деппа утверждается, что обвинения Хёрд были "продуцированной ложью", которая стоила актеру его карьеры и репутации. "Мистер Депп подает этот иск о клевете, чтобы очистить свое имя", – говорится в судебных документах.

"Она зашла слишком далеко. Она не может отступить", — сказала адвокат Джонни Камилла Васкес. - Она лгала много раз, слишком многим людям".

Зато Эмбер Хёрд в 2020 году подала встречный иск против Деппа. Иск актрисы о клевете касается Деппа, но заявления, на которых она сосредоточена, поступили от его тогдашнего адвоката Адама Вальдмана, который сказал британскому таблоиду The Daily Mail, что обвинения актрисы были выдумкой. В ее иске утверждается, что Депп "вступил в сговор" с Вальдманом, который действовал от имени актера, чтобы "уничтожить и опозорить мисс Хёрд в печати".

Что сказали свидетели

Присяжные в процессе рассмотрения обоих исков заслушали нескольких свидетелей, показания которых, как утверждают адвокаты Деппа, обжалуют версию событий Хёрд. Трое полицейских, появившихся в доме супругов в Лос-Анджелесе после ссоры, во время которой, по словам Хёрд, Депп бросил в нее телефон, засвидетельствовали, что они не видели ранения на ее лице.

Бен Кинг, менеджер недвижимости в австралийском доме, где пара остановилась в 2015 году, свидетельствовал о повреждении дома, описывая разбитое стекло, кровь и сломанный стол для пинг-понга. Эрин Фалати, частная медсестра, лечившая Хёрд и Деппа, сказала, что не помнит, чтобы видела на Эмбер какие-либо травмы вскоре после инцидента.

Свидетели со стороны Хёрд, в частности, психолог Дон Гьюз, сестра Герд, Уитни Энрикес, бывшая агентка Деппа, Трейси Джейкобс, сходятся в показаниях на том, что в поведении Джонни были неоправданные и недостойные действия, которые можно назвать насилием. Среди причин такого поведения, по мнению Джейкобс, было то, что Депп начал больше употреблять наркотики и алкоголь.

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