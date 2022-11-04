Судебный контроль: конкурсант года и судья-хранительница пьяниц

Сегодня расскажем вам о судье Елене Кружилиной. Она работает в Харьковском апелляционном суде, принимала участие в конкурсе в Высший совет правосудия в этом году и очень сочувствует пьяницам. Во времена своей судейской карьеры Кружилина помогла избежать наказания, по меньшей мере, 19 водителям, которые управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В большинстве своем судья просто передает водителей на поруки и закрывает дело, - рассказала нашим журналистам эксперт Центра противодействия коррупции Галина Чижик:

“Она приняла немало решений, которыми отменила решение судов первой инстанции о привлечении к ответственности водителей, которые садятся пьяными за руль и совершают собственно ДТП. Если суды первой инстанции, например, лишали водительских прав, то Кружилина очень часто такие решения отменяла, применяла такие очень мягкие наказания, как передача на поруки трудового коллектива”.

Елена Кружилина настолько привыкла к этой практике, что ничего особенного даже не придумывала. В одном из дел передала пьяного водителя на поруки коллектива, который он сам и возглавляет. В другой – не лишила водителя удостоверение, потому что якобы нарушителю нужен автомобиль для выполнения работы.

Елене Кружилиной тоже нужен автомобиль. Да не простой. В 2020 году она приобрела Мазду CX-5 2019 года выпуска за почти 1 миллион гривен. В конце концов, согласно декларации судьи, и члены ее родственников в ценных покупках тоже не отказывают себе. В сентябре 2020 года сын Кружилиной купил три земельных участка в Балаклейском районе Харьковской области общей площадью почти 3 тыс. кв.м, более чем за 60 тыс. грн.

Кружилина среди своих сбережений указывала 280 тыс. грн, 25 тыс. евро и 32 тыс. долларов наличными. Имеет две квартиры в Харькове, купленные в 1995 и 2018 годах. Впрочем, их стоимость судья не указала.

Ранее Высшая квалификационная комиссия судей установила, что судья Елена Кружилина нарушила законодательство во время рассмотрения дела. Ее чуть не уволили за нарушение присяги, - продолжает Галина Чижик:

“Из-за того, что они изменили решение суда первой инстанции по делу о ДТП, там речь шла о возмещении ущерба, причиненного в ДТП, и они существенно уменьшили сумму возмещения. Впоследствии Верховный суд отменил такое решение, указав на очень существенные нарушения, допущенные судьями Апелляционного суда. На основании этого Высшая квалификационная комиссия судей рекомендовала уволить судью Кружилину, но ВСП отказался это делать”.

Эта история произошла в 2012 году. В то время вся судебная система контролировалась Администрацией тогда еще президента Януковича. Так называемым "серым кардиналом" был заместитель главы Андрей Портнов. Он фактически руководил Высшим советом правосудия. Так, не дав согласие на увольнение Кружилиной, он мог взять ее под свой контроль, обеспечив необходимые решения в нужный момент, - отмечают в Центре противодействия коррупции:

“Судья, которого должны уволить, но которого не увольняют, и который обязан этим, например, Поpтнову или его муртадам, он оказывается на крючке. И дальше уже должно следовать указаниям, потому что понимает: если нет – то его в любой момент могут уволить. Это очень распространенная история".

Именно для предотвращения таких историй в будущем Украина реформирует, а местами и полностью перезапускает судебную систему. Обновляется состав Высшего совета правосудия, отвечающего за честность и прозрачность всего судейского корпуса, независимость и профессионализм судей и прокуроров. Через три года паузы фактически с нуля создается Высшая квалификационная комиссия судей. Этот орган формирует судейский корпус, переводит судей из одного суда в другой, а также проводит квалификационные оценки и вносит в Высший совет правосудия рекомендации о назначении на должность судьи.

Члены этих судебных органов должны быть независимыми, беспристрастными, неподкупными, соблюдать этические нормы и демонстрировать безупречное поведение в профессиональной деятельности и личной жизни. Законность источников происхождения не должна вызывать сомнения, а образ жизни – соответствовать статусу.

Конкурс в ВСП недавно завершился. Конкурс в Высшую квалификационную комиссию пока продолжается. Впрочем, как мы уже успели увидеть, далеко не все претенденты могут объективно оценить себя в соответствии с критериями добродетели и профессиональной этики и вовремя остановиться.

Мы уже рассказывали об одном из кандидатов в Высший совет правосудия - судье Винницкого окружного административного суда - Александре Вильчинском. Он имеет безумное состояние, которое сложно объяснить, и немало пятен на судейской карьере. Но каково было наше удивление, когда его мы увидели и в конкурсе в Высшую квалификационную комиссию судей. Можно только позавидовать этой самоуверенности. Так что давайте подробнее - почему Александру Вильчинскому не место в высших органах судейской власти.

Александр Вильчинский возглавлял Винницкий окружной административный суд с 2015 года три срока подряд. Это нарушает законодательство о сроке занимания административной должности, которым предусмотрено - занимать кресло главы суда можно не более двух сроков. Впрочем, Александр Вильчинский хорошо владеет уловками маневрирования. Эксперт фонда DEJURE Степан Берко объясняет, как удалось обойти закон:

“К сожалению, многие судьи используют различные инструменты для того, чтобы оправдать свое пребывание на этих должностях. В частности, например, досрочно уходят с этого поста, а затем утверждают, что срок они не добыли, поэтому могут еще раз занимать. И с господином Вильчинским ситуация такая же”.

В преддверии полномасштабного вторжения РФ, 22 февраля Вильчинский пишет заявление на досрочное прекращение полномочий главы суда и уходит в отпуск на целый месяц. Более того - успевает уехать за границу, - продолжает Степан Берко:

"Такие факты точно задают вопрос для постороннего наблюдателя - как это глава суда дает себе отпуск более чем на месяц, странным образом начало этого отпуска совпадает с датой полномасштабного вторжения и этот судья уезжает за границу".

Мы не знаем, есть ли у Александра Вильчинского планы снова сесть в кресло главы Винницкого окружного административного суда, но вопросов к нему и без того много.

Обитает Вильчинский в роскошном имении матери площадью более 630 кв.м в пригороде Винницы. Местные называют этот район "Царской деревней" - здесь поселилось немало представителей винницкой элиты. В общем, у семьи Александра Вильчинского недвижимости немало. Правда, он живет все равно с мамой.

В 2017 году жена судьи приобрела квартиру в центре Киева - в элитном Печерском районе. Жилье в этом доме стоит – от 5 миллионов гривен. Вильчинский утверждает – жена купила недвижимость по меньшей мере втрое дешевле.

В 2018 году жена Вильчинского получила в подарок земельный участок в пгт Литин. А в 2021 году задекларировала там целый гостинично-ресторанный комплекс "Двор Литинский" площадью почти 2 тыс. кв.м. На Букинге забронировать этот отель можно было еще в 2019-м, но в декларациях и за 19-й, и за 20-й годы Александр Вильчинский "забывал" его указать.

В 2019 жена Вильчинского также приобрела земельные участки в элитном селе Козин под Киевом площадью 2 тысячи квадратных метров всего за 590 тысяч гривен. И это - по меньшей мере в 7 раз ниже рыночной стоимости земли в этом районе.

Соседний участок приобрела их 23-летняя дочь, - рассказал Степан Берко:

"Никакой информации о каких-либо ее официальных доходах, которыми можно было бы объяснить приобретение достаточно ценного земельного участка в таком населенном пункте нет".

Между тем, у пенсионерки-мамы Александра Вильчинского кроме огромного имения, где проживает сам судья, есть еще один - меньший - на 245 кв.м, комплекс придорожного обслуживания более чем на 530 кв.м. и два наследственных земельных участка. А также, по данным наших коллег по изданию Просуд, по состоянию на 2019-й год – настоящий автопарк из 5 автомобилей. Один – Mercedes-Benz S класса – подарила уже упоминавшейся нами внучке Анне Вильчинской.

А вот у самого бывшего главы Винницкого окружного административного суда Александра Вильчинского, согласно декларациям за предыдущие годы, нет ничего, кроме авто и мотоцикла. Хотя нет, есть кое-что еще - хорошие друзья. Вот, например, друг судьи – скандальный заместитель главы Окружного административного суда Киева Евгений Аблов. Вместе с главой Павлом Вовком он подозревается по уголовному делу о захвате власти. Наши коллеги из Следствие.инфо сняли, как несколько лет назад Александр Вильчинский пришел поздравить Аблова с днем рождения. Праздновал в компании члена Высшей квалификационной комиссии судей Владимира Бутенко.

Несколько позже во время квалификационного оценивания Александра Вильчинского Бутенко будет главой комиссии. Которая, конечно же, признает главу Винницкого окружного административного суда добропорядочным и соответствующим занимаемой должности. Несмотря на множество фактов биографии Вильчинского, которые противоречат этому, несмотря на оценки экспертов и выводы Общественного совета добродетели, - утверждают в фонде DEJURE:

“Он не должен быть подтвержден как способный осуществлять правосудие, но, к сожалению, ВККС этот вывод не учла. В состав палаты, рассматривавшей это решение, входил господин Бутенко, которого, очевидно, господин Вильчинский знает, потому что они вместе посещали день рождения одного одиозного судьи – Аблова. Во время интервью господин Вильчинский никоим образом не заявлял о том, что у него какой-то конфликт интересов с одним из членов этой коллегии. И, собственно, эта коллегия признала господина Вильчинского соответствующим требованиям добропорядочности”.

Теперь судья Александр Вильчинский хочет быть членом и Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Куда возьмут. Кстати, для участия в конкурсе до последней кандидаты должны предоставить рекомендации. Вильчинский получил очень надежные. От Зеновия Холоднюка, бывшего главы Государственной судебной администрации Украины, фигуранта уголовного дела, - сообщил Степан Берко:

“В частности, он фигурирует в пленках Вовка. Если верить этим пленкам и следствию, Холоднюк практически назначал лояльных к судье Вовку лиц к ВККС в обмен на то, что судья Вовк в своем ОАСК будет блокировать решения, касающиеся господина Холоднюка”.

Мы надеемся, что Конкурсная комиссия по добру членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины учтет все упомянутые нами факты биографии Александра Вильчинского и вынесет к нему справедливое решение.