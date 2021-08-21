Судебные речи Навального вошли к бестселлерам Германии
Книга судебных речей Алексея Навального"Не молчите!" (Alexei Nawalny. Schweigt nicht! Reden vor Gericht. - Droemer, 2021), вышедшая в Германии в начале августа, практически сразу стала популярной среди читателей
Подробности приводит Еспресо.TV .
"Издание попало на девятнадцатом место в двадцатке самых продаваемых книг нон-фикшн в твердой обложке по версии издания Der Spiegel, а также на пятое место среди самых продаваемых немецких политических изданий на сайте Amazon", - рассказывает DW .
Тонкая книга - менее 100 страниц - включает в себя четыре речи, произнесенные Навальным после возвращения в Россию и задержания в аэропорту Шереметьево 17 января 2021 года.
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Переводчица Александра Берлина говорит, что "самым сложным было передать немецком языке устный компонент (речей политика - ред.)", ведь Навальный не читал по бумажке заранее составленных пассажей, в его выступлениях чувствуется энергетика уличного митинга.
Deutsche Welle называет изданную сборник "жестким документальным спектаклем, герой которого говорит о свободе в условиях своей абсолютной несвободы".
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