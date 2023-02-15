Судебные повестки и вызовы в Украине начали посылать через Viber
С целью экономии государственных финансов с 15 февраля судебные повестки и вызовы в Украине начали посылать через мессенджер "Viber"
Об этом сообщила пресс-служба Государственной судебной администрации Украины.
С 15 февраля судебные повестки и вызовы будут отправлять в виде электронных сообщений в Viber: по умолчанию система документооборота будет отправлять повестку через мессенджер, в случае невозможности - повестка придет как SMS.
"С 00:01 до 12:00 15 февраля на мессенджер Viber доставлено 60% повесток – из тех, которые с согласия участников судебного процесса направляются в виде электронных сообщений. Благодаря этому за первые полдня работы нового сервиса экономия для судов (а значит, и для госбюджета) - более 5 тыс. грн, или 42%", - утверждает исполняющий обязанности генерального директора Николай Козлов.
- Напомним, ранее сообщалось , что Министерство цифровой трансформации Украины не планирует вводить новые сервисы в Дии, чтобы отправлять повестки.
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