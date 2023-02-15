Судебные повестки и вызовы в Украине начали посылать через Viber

Об этом сообщила пресс-служба Государственной судебной администрации Украины.

С 15 февраля судебные повестки и вызовы будут отправлять в виде электронных сообщений в Viber: по умолчанию система документооборота будет отправлять повестку через мессенджер, в случае невозможности - повестка придет как SMS.

"С 00:01 до 12:00 15 февраля на мессенджер Viber доставлено 60% повесток – из тех, которые с согласия участников судебного процесса направляются в виде электронных сообщений. Благодаря этому за первые полдня работы нового сервиса экономия для судов (а значит, и для госбюджета) - более 5 тыс. грн, или 42%", - утверждает исполняющий обязанности генерального директора Николай Козлов.