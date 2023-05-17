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Судебные дела над украинскими воинами в РФ иногда мешают обмену пленными, - Координационный штаб

17 мая, 2023 среда
11:16
Война с Россией

В Координационном штабе состоялась онлайн-встреча с семьями военнослужащих отдельной механизированной бригады имени короля Даниила, в ходе которой представитель штаба отметил, что Украина должна свести к минимуму риски возможного обмена "всех на всех"

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Украине удавалось возвращать и тех, кто уже получил "приговор", и находящихся под следствием. Однако иногда судебные процессы становятся преградой для обмена.

"Бывает, что человека не подтверждают на обмен, потому что он будто бы под следствием. Но российская сторона отказывается комментировать детали дел", - отметили в штабе.

Отмечено, что список раненых очень велик. После переговоров омбудсменов в Турции передали россиянам список из 780 человек. Тогда речь шла только о тяжелораненых.

"С ранеными ведется большая работа. Во время возможного обмена "всех на всех" их нужно возвращать в первую очередь. Мы предложили репатриацию раненых. Теперь слово за российской стороной. Мы уже отдавали "тяжелых" безо всяких условий. Но не можем делать следующие шаги, не будучи уверенными, что Россия ответит так же. Нужны договоренности. Каждый второй обмен переносится. Не все договоренности завершаются обменами", – пояснил представитель штаба.

Также во время встречи обсудили вопросы выплат семьям пленных и пропавших без вести.

  • ГУР провело исследование среди военнопленных РФ – оказалось, что почти половина российских солдат сдались в украинский плен по собственной воле. Это свидетельствует о слабом моральном духе оккупантов.
Общество
пленние
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