Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Украине удавалось возвращать и тех, кто уже получил "приговор", и находящихся под следствием. Однако иногда судебные процессы становятся преградой для обмена.

"Бывает, что человека не подтверждают на обмен, потому что он будто бы под следствием. Но российская сторона отказывается комментировать детали дел", - отметили в штабе.

Отмечено, что список раненых очень велик. После переговоров омбудсменов в Турции передали россиянам список из 780 человек. Тогда речь шла только о тяжелораненых.

"С ранеными ведется большая работа. Во время возможного обмена "всех на всех" их нужно возвращать в первую очередь. Мы предложили репатриацию раненых. Теперь слово за российской стороной. Мы уже отдавали "тяжелых" безо всяких условий. Но не можем делать следующие шаги, не будучи уверенными, что Россия ответит так же. Нужны договоренности. Каждый второй обмен переносится. Не все договоренности завершаются обменами", – пояснил представитель штаба.

Также во время встречи обсудили вопросы выплат семьям пленных и пропавших без вести.