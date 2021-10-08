Судебная реформа: Верховный суд просит КСУ проверить конституционность закона о Высшем совете правосудия

Об этом сообщает Укринформ.



129 судей поддержали решение.

"Наше обращение в Конституционный Суд базируется на том, чтобы обезопасить реформу от нарушений Конституции, чтобы ее результаты не были разрушены в будущем ... Этот шаг для того, чтобы каждое действие Этического совета не оспаривалось в суде. Это необходимо для того, чтобы судебная власть была незыблемой ", - отметила глава ВС Валентина Данишевская.

Она рассказала, что в течение трех недель в Офисе президента были встречи с участием представителей Совета судей, Высшего совета правосудия, Верховного Суда, парламента, правительства, представителей международных организаций и послов стран Большой семерки, на которых обсуждались нормы закона.

"Все это время мы пытались уменьшить уровень недоверия и выстроить шаги, чтобы реформа достигла своей цели. Могу сказать, что это были безуспешные переговоры ", - отметила глава ВС.

Данишевская заметила, что международных партнеров убедили, что судебная власть не препятствует реформе, а Совет судей выберет своих представителей в Этическом совете.