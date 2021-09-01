Судебная реформа тормозится, особенно со стороны Совета судей Украины, - эксперт

Эксперт сообщил об этом в программе "Комментарий с Анжеликой Сизоненко" на Еспресо.TV.

"Принятый закон предусматривает, что будет создана конкурсная комиссия, в которую войдут 3 украинских судьи, номинированные Советом судей, и 3 иностранные эксперта, номинированные международными организациями, которые способствуют Украины в судебной реформе и борьбе с коррупцией. Эта комиссия должна подыскать кандидатов в новую Высшую квалификационную комиссию. Единственное положение, которое до сих пор настораживает: то, что окончательное решение и окончательный список членов новой Высшей квалификационной комиссии будет формировать реформированный Высший совет правосудия - это большой риск", - отметил Берко.

Из положительного адвокационногоый менеджер отметил, что запускается процесс очистки Высшего совета правосудия, проверки действующих членов на добропорядочность. Экспертная среда надеется, что этот процесс быстро произойдет и окончательным формированием состава ВКК (орган, который подбирает кандидатов на судейские должности) уже будет заниматься обновленный состав ВСП (орган, осуществляющий дисциплинарные расследования относительно судей и освобождает их от должности).

"Должен также быть сформирован этический совет, в который будет входить 3 украинских судьи и 3 международных эксперта. У них сейчас будет время для проверки на добропорядочность действующего состава ВСП, а в будущем проверять на добропорядочность всех кандидатов на должность в Высшем совете правосудия. Сейчас очень важный момент для очищения ВСП и формирования нового качественного состава ВКК - это чтобы были сформированы конкурсная комиссия и этический совет. По этому поводу у нас есть оговорки, поскольку, если с конкурсной комиссией проблем нет, Совет судей Украины публично заявила, что они будут номинировать членов, то по этическому совету, который должен проверить на добропорядочность судей ВСП, Совет судей молчит. Они делают вид, что закон их не обязывает делегировать туда судей, что может быть способом заблокировать реформу. Скорее всего, есть такие намерения, поэтому украинскому обществу очень важно за этим следить и об этом говорить", - сообщил Берко.



Напомним, нардеп от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин заявил, что завершение судебной реформы должно стать ключевой задачей для новой сессии Верховной Рады Украины.

Президент Владимир Зеленский подписал законы о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей и о порядке избрания и назначения членов Высшего совета правосудия.