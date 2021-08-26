Судебная реформа станет главным вопросом новой сессии Верховной Рады, - Юрчишин

Такое мнение политик высказал в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV.



"Завершение судебной реформы является одной из ключевых задач для новой сессии Верховной Рады. Напомню, что безотлагательно внесенный президентом Зеленским законопроект о ликвидации печально известного ОАСК, но его рассмотрение так и не началось. Мы имеем серьезные проблемы с правовым образованием. Я думаю, что также в дискуссии будет совершенствования избирательного законодательства, поскольку с приближением выборов именно этот вопрос становится приоритетом для украинских политиков ", - пояснил Юрчишин.



Юрчишин также добавил, что самым важным заданием является проанализировать действия власти в писляковидний время. По его мнению, в первую очередь это касается малого бизнеса и его поддержки. Также он добавил, что одним из важных вопросов новой сессии Верховной Рады должно стать поддержка Вооруженных Сил Украины.



"Важным вопросом на новой сессии Верховной Рады должно стать поддержка ВСУ. И очень надеюсь, что одним из первых кадровых решений станет отставка министра обороны Украины Андрея Тарана, который провалил государственный оборонный замовлення.Також есть и много других важных вопросов в сфере безопасности и обороны, а в частности реформа СБУ ", - добавил Юршина



Юрчишин отметил, что работы для Верховной Рады хватает, но, по его мнению, власть будет преимущество пиарным решением. К примеру он привел парад посвященный 30-летию независимости Украины. По его мнению праздник удался, но это всего лишь картинка для телевидения, поскольку ничего не было сделано для того, чтобы люди могли комфортно наблюдать за парадом.

Напомним, 23 августа Верховная Рада провела внеочередное заседание, посвященное "Крымской платформе"

24 августа Верховная Рада собралась на торжественное заседание по случаю Дня Независимости Украины