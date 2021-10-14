Судебная реформа, корпоративное управление, антикоррупционные органы, война с РФ: послы G7 встретились с Зеленским

Об этом сообщает Twitter послов стран G7.



"Послы G7 были рады продолжить наш диалог с Володимр Зеленским в Запорожье сегодня. Мы провели конструктивную, широкую дискуссию с президентом относительно приоритетов и прогресса в сфере реформ", - говорится в сообщении.



Участники встречи обсудили реформы судебной системы и корпоративного управления, поддержку антикоррупционных органов и войну на востоке страны.



"Поздравили решимость президента относительно всесторонней судебной реформы и еще раз подчеркнули ответственность всех заинтересованных сторон Украины сформировать Этический совет Высшего совета правосудия незамедлительно. Мы также обсудили планы приведения корпоративного управления на госпредприятиях в соответствии с руководящими принципами ОЕСР, демократическое развитие Украины, укрепление независимых антикоррупционных институтов, законодательство по скринингу иностранных инвестиций и конфликт на Донбассе", - сообщили послы G7.



Владимир Зеленский в своем Twitter также рассказал о встрече.



"Во время рабочей поездки в Запорожье провел рабочий ланч с главами дипломатических представительств стран Большой семерки G7. Обсудили вопросы мирного урегулирования на Донбассе, реформы и трансформацию Украины", - написал Зеленский.