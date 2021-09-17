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Судебная реформа: Госдеп США призвал Совет судей выполнить закон о Высшем совете правосудия

17 сентября, 2021 пятница
09:37
Общество Госдеп США

Государственный департамент США призвал Украину ускорить формирование Высшего совета правосудия

Об этом говорится в официальном заявлении , распространенном представителем Госдепа, сообщает Укринформ.

"Соединенные Штаты вместе с правительством Украины, гражданским обществом и международными партнерами признают, что судебная реформа имеет решающее значение для укрепления верховенства права и привлечения инвестиций в Украину", - отмечают в Госдепе.

В июле Украина приняла закон, который дает возможность для настоящей реформы судебной власти. Со своей стороны международные партнеры, согласно этому закону, номинировали экспертов для обновления Высшего совета правосудия.

Однако 13 сентября Совет судей Украины отказалась от выдвижения своих представителей для участия в процессе.

"Этот отказ грозит сорвать обещания о настоящей судебной реформе в Украине", - предостерегает Госдепартамент

Там добавили, что Совет судей может выполнить свою обязанность по имплементации закона и выдвинуть кандидатуры.

Госдеп подчеркнул, что и в дальнейшем будет способствовать реформе, для того, чтобы народ Украины "мог доверять своим судам и судьям, а также чтобы Украина могла продолжать свой путь к евроатлантической интеграции!".

В США добавили, что судебная реформа создаст рабочие места и экономические возможности, а также обеспечит справедливость.

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Госдеп США
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