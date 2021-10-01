Судебная реформа: глава ССУ заявил, что орган будет выполнять закон о Высшем совете правосудия, посол Великобритании выступила за ускорение изменений, - ОПУ

Об этом сообщила пресс-служба ОПУ.

Руководитель Офиса Андрей Ермак отметил, что проведение судебной реформы является приоритетом президента Владимира Зеленского и его команды.

Ермак считает, что такие встречи должны стать регулярными.

Он поблагодарил международных партнеров и Совет судей по номинированию кандидатов в конкурсную комиссию для отбора членов Высшей квалификационной комиссии судей.



Глава Комиссии по вопросам правовой реформы при президенте Сергее Ионушасе отметил, что в список кандидатов в этике совета при Высшем совете правосудия были включены известные иностранные судьи в отставке и прокуроры, которые имеют безупречную репутацию и профессиональный опыт. Но темпы отбора не соответствуют ожиданиям общества.

Ионушас проинформировал участников заседания об обращении главы Венецианской комиссии с призывом ускорить отбор кандидатов и могут нанести вред созданию независимой судебной системы Украины.

Народный депутат констатировал, что Совет судей до сих пор не определил трех кандидатов в этике совета. По словам Сергея Ионушаса, если судейское самоуправление долго не сможет избрать своих кандидатов, Верховная Рада будет вынуждена дать ответ на этот вызов.

Глава комитета ВР по вопросам правовой политики Андрей Костин призвал не распространять мифы относительно судебной реформы.

"Верховная Рада объявила конкурс на две вакантные должности в Высшем совете правосудия (ВРП), представленные документы от 25 кандидатов, среди которых почти половина - действующие судьи и судьи в отставке, которые не боятся проверки Этическим советом", - отметил депутат.

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс считает, что процесс проведения судебной реформы должен ускориться.

"Закон, о котором мы сегодня говорим, готовился длительное время, поэтому мы сейчас уверены, что он должен быть выполнен, а не изменяться. Он является важным, в частности, для евроатлантических амбиций Украины, евроинтеграции, хорошего сотрудничества со Всемирным банком и Международным валютным фондом ", - отметила она.

Глава Совета судей Украины Богдан Монич заверил, что орган продолжает двигаться в направлении выполнения требований законодательства.

"Мы будем выполнять закон, независимо от того, будут ли вноситься в него какие-то изменения. Мы надеемся, что до конца октября сможем выбрать своих кандидатов в Этический совет", - отметил Богдан Монич.