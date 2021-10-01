Судебная реформа: глава ССУ заявил, что орган будет выполнять закон о Высшем совете правосудия, посол Великобритании выступила за ускорение изменений, - ОПУ
В Офисе президента состоялась встреча с участием послов стран "Большой семерки" по судебной реформе
Об этом сообщила пресс-служба ОПУ.
Руководитель Офиса Андрей Ермак отметил, что проведение судебной реформы является приоритетом президента Владимира Зеленского и его команды.
Ермак считает, что такие встречи должны стать регулярными.
Он поблагодарил международных партнеров и Совет судей по номинированию кандидатов в конкурсную комиссию для отбора членов Высшей квалификационной комиссии судей.
Глава Комиссии по вопросам правовой реформы при президенте Сергее Ионушасе отметил, что в список кандидатов в этике совета при Высшем совете правосудия были включены известные иностранные судьи в отставке и прокуроры, которые имеют безупречную репутацию и профессиональный опыт. Но темпы отбора не соответствуют ожиданиям общества.
Ионушас проинформировал участников заседания об обращении главы Венецианской комиссии с призывом ускорить отбор кандидатов и могут нанести вред созданию независимой судебной системы Украины.
Народный депутат констатировал, что Совет судей до сих пор не определил трех кандидатов в этике совета. По словам Сергея Ионушаса, если судейское самоуправление долго не сможет избрать своих кандидатов, Верховная Рада будет вынуждена дать ответ на этот вызов.
Глава комитета ВР по вопросам правовой политики Андрей Костин призвал не распространять мифы относительно судебной реформы."Верховная Рада объявила конкурс на две вакантные должности в Высшем совете правосудия (ВРП), представленные документы от 25 кандидатов, среди которых почти половина - действующие судьи и судьи в отставке, которые не боятся проверки Этическим советом", - отметил депутат.
Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс считает, что процесс проведения судебной реформы должен ускориться.
"Закон, о котором мы сегодня говорим, готовился длительное время, поэтому мы сейчас уверены, что он должен быть выполнен, а не изменяться. Он является важным, в частности, для евроатлантических амбиций Украины, евроинтеграции, хорошего сотрудничества со Всемирным банком и Международным валютным фондом ", - отметила она.
Глава Совета судей Украины Богдан Монич заверил, что орган продолжает двигаться в направлении выполнения требований законодательства.
"Мы будем выполнять закон, независимо от того, будут ли вноситься в него какие-то изменения. Мы надеемся, что до конца октября сможем выбрать своих кандидатов в Этический совет", - отметил Богдан Монич.
- Верховная Рада приняла законопроект о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей, который перезапускает судебную реформу
- Рада приняла закон о порядке избрания и назначения членов Высшего совета правосудия .
- Президент Владимир Зеленский подписал законы о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей и о порядке избрания и назначения членов Высшего совета правосудия.
- Совет адвокатов Украины призвал членов Высшего совета правосудия, избранных на своем съезде, подать в отставку.
- Международные партнеры Украины подали в Высший совет правосудия списки международных экспертов для избрания членов комиссий при Высшем совете правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.
- 13 сентября Совет судей Украины не смог избрать кандидатов в этике комиссии, которая должна заняться проверкой состава Высшего совета правосудия.
- 21 сентября Совет судей объявил о новом начале отбора на должность члена этике совета Высшего совета правосудия.
- Глава Совета судей Богдан Монич заявил, что делегаты от судейского самоуправления без влияния в этическом совете при ВРП при действующем законе.
- Международные партнеры призвали судейское самоуправление ускорить избрание кандидатов в этике комиссии, которая должна проверить состав Высшего совета правосудия.
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