"Судебная – мать всех реформ": временная поверенная США Квин назвала изменения, которые Украине необходимо осуществить в 2022 году

Об этом сообщает НВ .

"Украина достигла значительного прогресса в реформах, но еще многое предстоит сделать", - заявила Квин.

По ее мнению, самая главная реформа, которую нужно завершить – судебная."Важнейшие реформы, которые должны быть осуществлены в 2022 году, это, во-первых, судебная реформа, потому что судебная реформа – это база, мать всех реформ", – заявила временная поверенная США в Украине.

Также она отметила, что необходимо завершить антикоррупционную реформу и реформу корпоративного управления.

"НАБУ, САП и другие антикоррупционные органы должны стать сильнее, должны получить новых руководителей в этом году и убедиться, что коррупционеров будут привлечены к ответственности. И, наконец, реформа корпоративного управления. Есть много государственных предприятий, которые пытаются построить лучшее корпоративное управление с независимыми наблюдательными советами", — заявила Квин.

Верховная Рада приняла законопроект о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей, который перезапускает судебную реформу

Рада приняла закон о порядке избрания и назначения членов Высшего совета правосудия.

Международные партнеры Украины подали в Высший совет правосудия списки международных экспертов для избрания членов комиссий при Высшем совете правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.

Пленум Верховного Суда обратился в Конституционный Суд о проверке соответствия Основному закону норм закона о порядке избрания и назначении членов Высшего совета правосудия.

9 ноября стало известно, что в Украине сформирован первый состав Этического совета, который будет устанавливать соответствие кандидата на должность члена Высшего совета правосудия критериям профессиональной этики и добродетели.

1 декабря Этический совет официально приступил к работе.