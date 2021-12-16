"Судебная – мать всех реформ": временная поверенная США Квин назвала изменения, которые Украине необходимо осуществить в 2022 году
Временная поверенная США Кристина Квин перечислила реформы, которые Украине нужно завершить в 2022 году
Об этом сообщает НВ .
"Украина достигла значительного прогресса в реформах, но еще многое предстоит сделать", - заявила Квин.По ее мнению, самая главная реформа, которую нужно завершить – судебная.
"Важнейшие реформы, которые должны быть осуществлены в 2022 году, это, во-первых, судебная реформа, потому что судебная реформа – это база, мать всех реформ", – заявила временная поверенная США в Украине.
Также она отметила, что необходимо завершить антикоррупционную реформу и реформу корпоративного управления.
"НАБУ, САП и другие антикоррупционные органы должны стать сильнее, должны получить новых руководителей в этом году и убедиться, что коррупционеров будут привлечены к ответственности. И, наконец, реформа корпоративного управления. Есть много государственных предприятий, которые пытаются построить лучшее корпоративное управление с независимыми наблюдательными советами", — заявила Квин.
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- 1 декабря Этический совет официально приступил к работе.
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