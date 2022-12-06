Судебная мафия пытается сорвать судебную реформу и евроинтеграцию Украины, - юрист Жернаков
Соучредитель и глава правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков считает, что судебная мафия планирует оттянуть создание судебного дисциплинарного органа
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Съезд судей должен назначить восемь членов Высшего совета правосудия в рамках судебной реформы. Есть планы саботировать этот процесс, чтобы оттянуть создание дисциплинарного органа (ВРП), который должен наказывать и увольнять судей. Но судебная мафия сейчас планирует вместо назначения восьми членов назначить одного-двух, которых они контролируют и сорвать голосование", – объяснил Жернаков.
По его словам, судебная мафия таким образом пытается фактически сорвать судебную реформу и вместе с ней евроинтеграцию Украины.
"Это не просто план судебной мафии, а конкретный план россиян, чтобы отсрочить евроинтеграцию на год или больше. Если сейчас не назначить восемь членов ВРП, то еще год будет продолжаться конкурс. Евросоюз не признает, что мы продвигаемся по требованиям, которые связаны со статусом кандидата на вступление в ЕС", - заметил Жернаков.
- Судья Верховного Суда Богдан Львов, у которого нашли паспорт гражданина РФ, попросил Окружной админсуд Киева возобновление в должности главы Кассационного суда
- Высший антикоррупционный суд назначил бывшему главе Государственной пограничной службы меру пресечения в виде залога - 2 108 850 грн
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.64
Покупка 39.64Продажа 40.32
-
EUR
Покупка 40.88Продажа 41.94
- Актуальное
- Важное