Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Съезд судей должен назначить восемь членов Высшего совета правосудия в рамках судебной реформы. Есть планы саботировать этот процесс, чтобы оттянуть создание дисциплинарного органа (ВРП), который должен наказывать и увольнять судей. Но судебная мафия сейчас планирует вместо назначения восьми членов назначить одного-двух, которых они контролируют и сорвать голосование", – объяснил Жернаков.

По его словам, судебная мафия таким образом пытается фактически сорвать судебную реформу и вместе с ней евроинтеграцию Украины.

"Это не просто план судебной мафии, а конкретный план россиян, чтобы отсрочить евроинтеграцию на год или больше. Если сейчас не назначить восемь членов ВРП, то еще год будет продолжаться конкурс. Евросоюз не признает, что мы продвигаемся по требованиям, которые связаны со статусом кандидата на вступление в ЕС", - заметил Жернаков.

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