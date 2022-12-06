Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Судебная мафия пытается сорвать судебную реформу и евроинтеграцию Украины, - юрист Жернаков
Эксклюзив

Судебная мафия пытается сорвать судебную реформу и евроинтеграцию Украины, - юрист Жернаков

6 декабря, 2022 вторник
12:39
война с Россией

Соучредитель и глава правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков считает, что судебная мафия планирует оттянуть создание судебного дисциплинарного органа

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Съезд судей должен назначить восемь членов Высшего совета правосудия в рамках судебной реформы. Есть планы саботировать этот процесс, чтобы оттянуть создание дисциплинарного органа (ВРП), который должен наказывать и увольнять судей. Но судебная мафия сейчас планирует вместо назначения восьми членов назначить одного-двух, которых они контролируют и сорвать голосование", – объяснил Жернаков.

По его словам, судебная мафия таким образом пытается фактически сорвать судебную реформу и вместе с ней евроинтеграцию Украины.

"Это не просто план судебной мафии, а конкретный план россиян, чтобы отсрочить евроинтеграцию на год или больше. Если сейчас не назначить восемь членов ВРП, то еще год будет продолжаться конкурс. Евросоюз не признает, что мы продвигаемся по требованиям, которые связаны со статусом кандидата на вступление в ЕС", - заметил Жернаков.

  • Судья Верховного Суда Богдан Львов, у которого нашли паспорт гражданина РФ, попросил Окружной админсуд Киева возобновление в должности главы Кассационного суда
  • Высший антикоррупционный суд назначил бывшему главе Государственной пограничной службы меру пресечения в виде залога - 2 108 850 грн

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb




 

Новости
Общество
Украина
ЕС
Читайте также:
Євген Пригожин
6 декабря, 2022 вторник
Оправдание и угрозы: Пригожин отреагировал на призывы признать ЧВК Вагнера террористической организацией в США
4 декабря, 2022 воскресенье
Усик рассказал, что он сказал Фьюри во время первой дуэли взглядов
Аеропорт Дягілево
6 декабря, 2022 вторник
Удары по авиабазам в тылу России вызвали шквал критики провластных блоггеров, - ISW
Киев
-4°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.64
    Покупка 39.64
    Продажа 40.32
  • EUR
    Покупка 40.88
    Продажа 41.94
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
6 декабря
13:59
Символический обмен. Украина вернула из плена 60 защитников
13:55
У РФ осталось ракет на несколько масштабных атак и они выйдут в полный ноль, - Буданов
13:42
Гиркин, за задержание которого в Украине обещали $100 тыс., вернулся в Москву
13:38
Российские сайты "поздравили" ВСУ с праздником
13:38
В посольство Украины в Румынии поступило два подозрительных конверта, вызвали пиротехников
13:34
НБУ ужесточил требования к работе банков в случае длительного отсутствия электроэнергии
13:33
Эксклюзив
Эспрессо: Белая Церковь наградили "За службу и победу"
13:27
Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украине потеплеет до +10 градусов
13:06
Эксклюзив
В ХХІ ст. надо снова работать и воевать, как когда-то наши славные казачки, – воин 112-й бригады ТРО ВСУ Тарас Столяр
13:05
В Украину вернули тела 49 погибших военных
13:02
Кулеба назвал два условия для окончания войны в Украине
13:01
Обновлено
В РФ заявили об атаке беспилотников на комбинат в Брянской области
12:58
СБУ разоблачила личность российского военного, совершившего умышленное убийство гражданского в Бучанском районе
12:53
Зеленский из Славянска поздравил ВСУ с праздником
12:40
Ломаченко выложил поздравление с Днем ВСУ, но снова наткнулся на критику
12:28
В Индонезии приняли закон об уголовной ответственности за внебрачный секс, он будет распространяться и на туристов
12:25
В Минэкономики озвучили доходы Украины от экспорта зерновых
12:25
США и Украина
Администрация Байдена проведет встречу с руководством энергокомпаний, чтобы решить, как помочь Украине
12:24
В Беларуси заявили о начале "плановых занятий по боевой подготовке"
12:11
Сергей Шойгу
Шойгу назвал цель массированных ракетных ударов РФ по Украине
12:10
В Росатоме отказались передать МАГАТЭ контроль над Запорожской АЭС
12:09
Эксклюзив
Есть вещи, которые мы узнаем после войны - нам дается гораздо более эффективное оружие, чем говорят в СМИ, - дипломат Ельченко
12:07
Оборудование на $11 млн. Канада поможет Украине с разминированием территорий
12:02
OPINION
ВСУ–2022: возрождающийся и закаляющийся огнем войны феникс
11:56
У Зеленского назвали условие, при котором состоится его первая с 24 февраля поездка за границу
11:54
В правительстве обновили перечень временно оккупированных территорий, жителям которых будут выплачиваться пособия
11:49
Ущерб более чем на 448 млрд грн. Из-за войны сотни гектаров земли Украины загрязнены вредными веществами
11:49
Эксклюзив
Фабрики в США еще не производят новое оружие для Украины, - представитель Украинского конгрессового комитета
11:43
Португальский тренер подал в отставку после поражения на ЧМ-2022
11:34
На горловском направлении оккупанты утром ранили 7 человек, - Кириленко
11:16
В Мариуполе оккупанты собираются снести около тысячи домов, - советник мэра
11:15
Один из ударов по аэродрому РФ координировал украинский спецназ, - NYT
11:11
Могли попасть ко вражеским ДРГ. В Киевской области мужчина изготавливал фейковые пропуски в ОП и удостоверение СБУ
10:54
ФСБ России объявила Ирину Верещук в международный розыск
10:47
В упавшей в Молдове ракете саперы не обнаружили взрывчатых веществ
10:43
"Эти идиоты приведут нас к победе": Резников объяснил, почему ракетные удары не дадут оккупантам желаемых результатов
10:36
Резников убежден, что Украина получит танки стандартов НАТО и боевые самолеты
10:27
НКРЭКУ сообщила, как будет происходить начисление за электроэнергию во время массовых отключений
10:13
Инфографика
Евро продолжает расти: курс валют на 6 декабря
10:03
"Один из самых больших провалов РФ с начала войны": британская разведка об атаках на аэродромы в глубоком тылу оккупантов
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV