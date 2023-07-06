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Судьбу Пригожина будет решать лично Путин, - военный эксперт Ступак

6 июля, 2023 четверг
15:35
Война с Россией

В Кремле еще не решили, что делать с предводителем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным – это сделает сам президент РФ Владимир Путин после анализа информации

Об этом в эфире Еспресо заявил военный эксперт Иван Ступак.

"Сейчас Пригожин в Москве. Обыски идут. Происходит процесс дегероизации, вымарывается из истории Пригожин. Вываливаются в сеть фото с его паспортами, наличными, слитками золота, квартирами. На федеральных каналах его высмеивают - они стараются все сделать, чтобы его рейтинга больше не было. Его и так нет уже, но чтобы последние люди, которые испытывают соболезнования, - отвернулись от него", - сказал он.

По мнению Ступака, по Пригожину еще вопрос не решен - российская система на него не отреагировала.

"Да, по их меркам, он предатель, мятежник, но он путешествует, где-то постоянно появляется, ничего против него не делается. Я думаю, это вопрос времени - в Кремле еще окончательно не решили, что с ним делать. Есть определенный страх. , потому что у Пригожина были результаты. Я думаю, что лично его судьбу будет решать сам Путин после анализа информации о связях Пригожина. Кто знал о мятеже, кто мог ему сообщить. Тогда Путин будет что-то решать", - подытожил эксперт.

Что известно о мятеже Пригожина в России

В течение нескольких месяцев между финансистом ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным и министерством обороны РФ продолжался конфликт, однако ситуация резко обострилась вечером 23 июня.

Тогда, по словам Пригожина, российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ЧВК Вагнера. Главарь вагнеровцев объявил о "марше справедливости" и что 25 тыс. наемников идут на Москву после того, как руководство России не выполнило требование выдать ему министра обороны Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова.

В субботу, 24 июня, вагнеровцы в дополнение к центральной части Ростова-на-Дону, где они расположились вокруг штаба Южного военного округа еще вечером 23 июня, также взяли под контроль Воронеж. Их отведенные от границы с Украиной колонны двигались на Москву. Остановить их пыталась подконтрольная Шойгу военная авиация и артиллерия. В последний раз передовые части ЧВК Вагнера были замечены в Липецкой области РФ. А в самой российской столице на въезде строили огневые точки, рыли окопы и мобилизовали всех силовиков.

Однако вечером 24 июня пресс-служба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко обнародовала текст заявления, в котором говорилось о готовности руководителя ЧВК Вагнера остановить движение военных колонн своих наемников, уже на подходе к Москве, и прийти к соглашению с Кремлем. Об этом Пригожин якобы договорился во время общения с Лукашенко.

В то же время финансист ЧВК сообщил, что, не дойдя 200 км до Москвы, вагнеровцы останавливают движение и возвращаются в полевые лагеря: "За сутки мы прошли - не доходя 200 км до Москвы. За это время мы не пролили ни капли крови. Сейчас настал тот момент , когда кровь может пролиться, поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и идем в обратном направлении к полевым лагерям согласно плану".

Впоследствии Пригожин и его бойцы покинули штаб Южного военного округа России. Диктатор РФ Владимир Путин обещал, что Пригожин сможет уехать в Беларусь, а Россия закроет уголовное дело против него.

26 июня президент РФ Владимир Путин выступил с речью, в которой прокомментировал мятеж Пригожина – президент РФ дал бойцам ЧВК Вагнера три варианта будущих действий.

Евгений Пригожин заявил , что главной целью мятежа было "не допустить уничтожения ЧВК Вагнера, а не устранение власти в стране" и назвал его "маршем справедливости". Он также утверждает, что наступление на Москву остановилось, поскольку наемники "не хотели проливать много крови".

27 июня Федеральная служба безопасности России сообщила о закрытии уголовного дела по вооруженному мятежу, в котором фигурирует главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин. А в минобороны РФ утверждали , что вагнеровцы передадут тяжелую технику регулярной армии России.

В тот же день самопровозглашенный президент Беларуси подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие.

27 июня Федеральная служба безопасности России сообщила о закрытии уголовного дела по вооруженному мятежу, в котором фигурирует главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин.

В тот же день самопровозглашенный президент Беларуси подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие.

В США считают, что заместитель командующего оккупационными войсками Сергей Суровикин заранее знал о планах главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина устроить мятеж в России. В Кремле отреагировали на такое заявление и сказали, что это просто "спекуляция".

29 июня издание FT писало, что командующего воздушно-космическими войсками России, заместителя командующего российскими войсками в Украине генерала Сергея Суровикина могли арестовать после неудачного мятежа Пригожина. В России это опровергают, в частности, дочь Суровикина.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Washington Post отметил , что из-за прибытия ЧВК Вагнера в Беларусь Украине, возможно, придется рассмотреть новую угрозу своей северной границе и принять соответствующие меры.

Россия
Владимир Путин
Мятеж Вагнера
Евгений Пригожин
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