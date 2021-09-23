Судьбу боя Усик - Джошуа решать судьи из трех стран
На поединке между Джошуа и Александр Усик будут работать судьи из Великобритании, США и Украины
Об этом сообщает Daily Star .
На бой между Украинской и британцем, который состоится 25 сентября в Лондоне, рефери в ринге был назначен Майкла Александера из Великобритании. Подсчетом очков заниматься британец Ховард Фостер, американец Стив Вайсфельд и украинец Виктор Фесечко.
Поединок Усик - Джошуа состоится на стадионе "Тоттенхэм".
Украинец является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Британец - чемпион WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- 21 сентября стало известно, что Джошуа заработает за поединок с Александром Усиком $ 20,5 млн.
- Гарантированный гонорар Усика за бой с Джошуа составит $ 4,1 млн .
- 23 сентября британский тяжеловес Тайсон Фьюри заявил, что хочет, чтобы его соотечественник Энтони Джошуа победил Александра Усика .
- Экс-чемпион мира Александр Гвоздик считает, что Джошуа выглядит фаворитом в бою против Александра Усика.
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