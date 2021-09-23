Судьбу боя Усик - Джошуа решать судьи из трех стран

Об этом сообщает Daily Star .

На бой между Украинской и британцем, который состоится 25 сентября в Лондоне, рефери в ринге был назначен Майкла Александера из Великобритании. Подсчетом очков заниматься британец Ховард Фостер, американец Стив Вайсфельд и украинец Виктор Фесечко.

Поединок Усик - Джошуа состоится на стадионе "Тоттенхэм".

Украинец является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Британец - чемпион WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

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