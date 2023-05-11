Судьба Тайваня зависит от Украины: Китай сдержит только поражение РФ, - посол Тайбэя в США
Для сдерживания Китая нужна победа Украины над РФ. Если Запад оставит Киев, то Тайвань поймет, что он тоже остался наедине с Пекином
Об этом пишет The Washington Post.
В колонке Джоша Рогина говорится, что в то время как некоторые американские политики, преимущественно республиканские, говорят, что следует сократить военную помощь Украине, но одновременно выступают за максимальную поддержку Тайваня, в Тайбэе уверены, что в первую очередь нужно защищать Украину. Там говорят, что безопасность острова зависит от жесткой поддержки Киева Вашингтоном.
Колумнист издания цитирует посла Тайваня в США Сяо Биким, который убежден, что судьба острова полностью зависит от судьбы Украины – ее выживание является выживанием Тайваня, ее победа является победой Тайваня.
Он также опроверг мнение, что для сдерживания Китая нужна не победа Украины над РФ, а баланс сил в Азии. Сяо Биким подчеркнул, что если Запад оставит Украину, то Тайвань поймет, что он тоже остался наедине с Китаем.
"Поддержка Украины актуальна для нас, потому что она, во-первых, в конечном итоге помогает сдерживать. Это налагает расходы на агрессора, – сказал Сяо. – Международная поддержка Украины также важна для подтверждения доверия и надежности Соединенных Штатов и ваших союзников".
Также американские военные в Азии не призывают сокращать военную помощь Украине.
Автор отмечает, что в целом, идея отказаться от Украины, чтобы сосредоточиться на Тайване, не имеет смысла, потому что если Украина не добьется успеха, война в Европе, вероятно, обострится — потребует большего, а не меньшего участия США.
Масштабная помощь Пекина военным усилиям Путина показывает, что Си считает, что победа Украины плоха для Китая. Россия и Китай сговариваются поддерживать автократическую агрессию. Соединенные Штаты, Европа, Украина и Тайвань должны вместе выступить против них, резюмирует Джош Рогин.
- Напомним, главы МИД Германии и Франции требуют от Китая определиться с войной в Украине и повлиять на РФ.
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