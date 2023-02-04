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OPINION

Судьба страны упирается в (не)готовность президента уволить Ермака

Карл Волох
4 февраля, 2023 суббота
10:06
Мнение

К затяжной позиционной войне а-ля Первая Мировая ни мы, ни наши союзники не готовы

Вряд ли я первый, кому пришла эта мысль. Скажите, у вас нет впечатления, что откровенные "качели" последних месяцев с предоставлением новых видов оружия связаны не столько с осторожностью наших западных партнеров и нежеланием спровоцировать Путина на безумные действия, сколько с несогласием Зеленского выполнять определенные условия Запада, например, относительно нескольких конкретных персоналий из своего окружения?

Безусловно, руки у Байдена со товарищами хорошо связаны. Прекратить как военную, так и финансовую поддержку Украины, они не могут, потому что это фактически означает дать Путину выиграть войну. С другой стороны, терпеть в руководстве Украины откровенно скомпрометированных (если не прямо враждебных) персонажей они тоже не готовы. Поэтому каждый раз с поставкой именно новых видов оружия есть какие-то новые проблемы — даже там, где решения уже приняты.

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Прекратить как военную, так и финансовую поддержку Украины, они не могут, потому что это фактически означает дать Путину выиграть войну. С другой стороны, терпеть в руководстве Украины откровенно скомпрометированных (если не прямо враждебных) персонажей они тоже не готовы

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Учтите, что к затяжной позиционной войне а-ля Первая Мировая, ни мы, ни наши союзники не готовы. И шанс вернуть наши территории уже в этой кампании у нас будет разве что в ближайшие 6-10 месяцев. А возможность сделать это без дополнительных тяжелых вооружений, новых самолетов и ракет у нас появится вряд ли. И нужны они немедленно.

Теперь представьте, что судьба страны сегодня упирается прямо в (не)готовность президента уволить условного Ермака.

Конечно, в значительной степени это мои спекуляции (серьезных инсайдов нет). Но мне очень оно похоже на правду.

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Об авторе. Карл Волох, политаналитик, блоггер.

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