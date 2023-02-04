Судьба страны упирается в (не)готовность президента уволить Ермака
К затяжной позиционной войне а-ля Первая Мировая ни мы, ни наши союзники не готовы
Вряд ли я первый, кому пришла эта мысль. Скажите, у вас нет впечатления, что откровенные "качели" последних месяцев с предоставлением новых видов оружия связаны не столько с осторожностью наших западных партнеров и нежеланием спровоцировать Путина на безумные действия, сколько с несогласием Зеленского выполнять определенные условия Запада, например, относительно нескольких конкретных персоналий из своего окружения?
Безусловно, руки у Байдена со товарищами хорошо связаны. Прекратить как военную, так и финансовую поддержку Украины, они не могут, потому что это фактически означает дать Путину выиграть войну. С другой стороны, терпеть в руководстве Украины откровенно скомпрометированных (если не прямо враждебных) персонажей они тоже не готовы. Поэтому каждый раз с поставкой именно новых видов оружия есть какие-то новые проблемы — даже там, где решения уже приняты.
Читайте также: Украинский титан: что ждет Коломойского
Прекратить как военную, так и финансовую поддержку Украины, они не могут, потому что это фактически означает дать Путину выиграть войну. С другой стороны, терпеть в руководстве Украины откровенно скомпрометированных (если не прямо враждебных) персонажей они тоже не готовы
Читайте также: О Виктории Спартц и странных "соупадениях"
Учтите, что к затяжной позиционной войне а-ля Первая Мировая, ни мы, ни наши союзники не готовы. И шанс вернуть наши территории уже в этой кампании у нас будет разве что в ближайшие 6-10 месяцев. А возможность сделать это без дополнительных тяжелых вооружений, новых самолетов и ракет у нас появится вряд ли. И нужны они немедленно.
Теперь представьте, что судьба страны сегодня упирается прямо в (не)готовность президента уволить условного Ермака.
Конечно, в значительной степени это мои спекуляции (серьезных инсайдов нет). Но мне очень оно похоже на правду.
Об авторе. Карл Волох, политаналитик, блоггер.
Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.62
Покупка 39.62Продажа 40.33
-
EUR
Покупка 42.62Продажа 43.62
- Актуальное
- Важное