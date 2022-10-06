Судьба российских войск в Херсоне решена, - военный эксперт Притула

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"У Путина больше нет никаких инструментов, чтобы как-то выиграть эту войну. Единственное, что он может сделать, так это бросить в топку войны более 500 тыс. российских мобилизованных. Это его единственный шанс изменить ситуацию. Поэтому он пытается сделать это как можно скорее", – объяснил Притула.

Эксперт уверен, что российские войска не смогут удержать Херсон.

"На Юге события будут развиваться очень динамично. В частности, освобождение Херсонщины на правом берегу Днепра, если россияне сами до этого еще не убегут. Поскольку там у них нет вариантов для возобновления наступательных действий. Судьба российских войск на правом берегу Днепра уже решена и это только вопрос времени. Единственное, что сейчас они пытаются делать, это перебрасывать технику и личный состав на левый берег Днепра, чтобы удержать этот плацдарм. Однако вряд ли им удастся долго удержаться на нашей территории". – добавил он.

3 октября ВСУ ударили по понтонной и паромной переправам противника через Днепр Херсонской области.

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