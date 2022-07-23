Судьба России будет не в руках Путина и его окружения, – генерал Мусаев
Генерал, экс-управляющий Комитета национальной безопасности Казахстана Альнур Мусаев считает, что Зеленский и руководство Украины настроены оказывать достойное сопротивление российской агрессии и оккупации
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Налаживаются тактические и стратегические победы над оккупантами на фронте. Я думаю, что до конца года перелом будет однозначно заметен и дальнейшая судьба России будет не в руках Путина, не в руках его окружения, а в руках очень зомбированного народа России", - подчеркнул Мусаев.
Генерал также добавил, что возможностей у России наносить удары становится все меньше.
"После таких массовых преступлений, испугать украинцев уже невозможно, рубеж страха пройден. Украинцы должны ощущать поддержку всех стран", - подчеркнул Мусаев.
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