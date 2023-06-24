Об этом пишут аналитики CNN.

"Российский президент столкнулся с серьезнейшей угрозой своей власти за все 23 года управления ядерным государством. И это потрясающе - наблюдать, как видимость тотального контроля, которую он поддерживал все это время, главное преимущество его автократии, - рушится за одну ночь", - говорится в публикации.

В CNN говорят, что это было и неизбежно, и невозможно. Неизбежно, поскольку неправильное с точки зрения менеджмента ведение войны означало, что только такая однородно закрытая и невосприимчивая к критике система, как Кремль, может пережить такую ужасную авантюру. А невозможно, потому что критики Путина просто исчезают.

По словам аналитиков, то, что Путин теперь вынужден признать, что Ростов-на-Дону, его главный военный центр, находится вне его контроля, ставит под сомнение мысли о том, что эта ситуация была срежиссирована в Кремле.

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По всей вероятности, подразделения Вагнера планировали это в течение определенного времени. Оправдание для восстания появилось спонтанно – якобы авиаудар по лагерю в лесу. Силы наемников быстро продвинулись до Ростова. Это трудно сделать спонтанно за один день.

Как подчеркивает издание, невозможно представить, что с этого момента путинский режим когда-нибудь вернется к своим прежним уровням тотального контроля. И неизбежно, что предстоит еще больше потрясений и изменений в РФ.

"Возможно, Пригожин мечтал, что сможет подтолкнуть Путина к смене руководства министерства обороны РФ. Но обращение Путина в субботу утром уничтожило эту перспективу. Теперь перед российской элитой стоит экзистенциальный выбор - между шатающимся режимом президента и темным, наемным Франкенштейном, которого она создала для выполнения грязной работы и который обернулся против своих хозяев", - пишет автор аналитической статьи.

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Кроме того, издание отмечает, что ситуация с маршем Пригожина на Москву демонстрирует слабость российской армии, которая проявилась еще весной, когда произошла атака беспилотников на Кремль.

Аналитик предположил, что бунт Пригожина может изменить ход войны в пользу Киева, однако он напомнил, чем закончилось восстание в России в 1917 году - созданием советской империи.

Автор публикации намекнул на возможное применение ядерного оружия, сказав, что Пригожин может не выиграть, и основы контроля Кремля могут не разрушиться, но ослабленный Путин "может совершать иррациональные поступки, чтобы доказать свою силу".