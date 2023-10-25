Судьба человечества зависит от того, найдут ли Китай и США взаимопонимание, - Си Цзиньпин

Об этом говорится на сайте МИД Китая.

Отмечается, что в среду, 25 октября, глава КНР направил по случаю награждения Национального комитета по американо-китайским отношениям поздравительное письмо. В нем Си Цзиньпин поблагодарил нацкомитет за активную деятельность по содействию китайско-американским отношениям и сотрудничеству в разных сферах.

Си Цзиньпин заявил, что мировое мирное развитие и дальнейшая судьба человечества зависят от того, смогут ли Китай и США как два мировых государства найти правильный путь к взаимопониманию.

"Китай готов продвигать взаимовыгодное сотрудничество с США на основе трех принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, правильно управлять разногласиями, прилагать совместные усилия для решения глобальных проблем, достигать взаимных достижений и совместного процветания во благо двух стран и всего мира", – говорится в сообщении китайского МИД.

Лидер Китая выразил надежду, что Национальный комитет по американо-китайским отношениям продолжит оказывать поддержку "китайско-американским отношениям и играть конструктивную роль в продвижении здорового и стабильного развития отношений между двумя странами".

В МИД Китая добавили, что президент США, в свою очередь, тоже направил письмо нацкомитету.