Судьба человечества зависит от того, найдут ли Китай и США взаимопонимание, - Си Цзиньпин
Глава КНР Си Цзиньпин заявил, что дальнейшая судьба человечества зависит от того, смогут ли Китай и США найти взаимопонимание друг с другом
Об этом говорится на сайте МИД Китая.
Отмечается, что в среду, 25 октября, глава КНР направил по случаю награждения Национального комитета по американо-китайским отношениям поздравительное письмо. В нем Си Цзиньпин поблагодарил нацкомитет за активную деятельность по содействию китайско-американским отношениям и сотрудничеству в разных сферах.
Си Цзиньпин заявил, что мировое мирное развитие и дальнейшая судьба человечества зависят от того, смогут ли Китай и США как два мировых государства найти правильный путь к взаимопониманию.
"Китай готов продвигать взаимовыгодное сотрудничество с США на основе трех принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, правильно управлять разногласиями, прилагать совместные усилия для решения глобальных проблем, достигать взаимных достижений и совместного процветания во благо двух стран и всего мира", – говорится в сообщении китайского МИД.
Лидер Китая выразил надежду, что Национальный комитет по американо-китайским отношениям продолжит оказывать поддержку "китайско-американским отношениям и играть конструктивную роль в продвижении здорового и стабильного развития отношений между двумя странами".
В МИД Китая добавили, что президент США, в свою очередь, тоже направил письмо нацкомитету.
- 24 октября стало известно, что глава МИД Китая Ван И прибудет в США на следующей неделе, чтобы подготовить визит Си Цзиньпина для переговоров с Джо Байденом.
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