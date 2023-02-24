Судьба Бахмута на 90% будет решаться в борьбе за южную трассу, - экс-командир взвода батальона "Айдар" Дикий
Евгений Дикий, общественный активист, бывший командир взвода батальона "Айдар", отметил: если мы будем держать Часов Яр и южную трассу, то оборона Бахмута будет стоять
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Бахмут зависит от двух трасс, северной и южной. Северная трасса уже полностью перекрыта врагом, что надо признать, и это свершившийся факт. А что касается южной трассы, то к ней противник приблизился вплотную, и она несколько недель под вражеским огневым воздействием", - рассказал экс-командир взвода батальона "Айдар".
Евгений Дикий объяснил, что южная трасса не перекрыта противником полностью, но проезд там уже рискованный и нужно проскакивать между вражескими обстрелами.
"Есть еще одна запасная дорога, которая меньше трассы, и она вне зоны досягаемости врага. Соответственно, судьба Бахмута будет решаться не столько в самом Бахмуте, а на 90% в районе нашего Часова Яра и оккупированной Клещиевки, именно между ними и разворачивается борьба за эту южную трассу. Если врагу удастся прорваться на Часов Яр, то с того момента держать Бахмут уже не будет смысла, потому что при столь плохой логистике будет велик риск, что в какой-то момент закончатся боекомплекты и гарнизон окажется в окружении. А если одну трассу из двух, например южную, удастся достаточно долго удерживать, то сколько будем держать Часов Яр и эту трассу, столько может стоять Бахмут", - заметил Дикий.
- 23 февраля экс-командир полка "Азов" майор ВСУ Максим Жорин отметил, что враг не смог перерезать логистику Бахмута
- 24 февраля Генштаб ВСУ сообщил, что на Бахмутском направлении противник провел несколько безуспешных наступательных действий.
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