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Судан и соседние страны получили гуманитарную помощь на $245 млн от США

24 мая, 2023 среда
06:17
Экономика Судан

Соединенные Штаты Америки передали $245 млн на гуманитарные нужды в Судане и соседних странах

Об этом сообщает госдепартамент США.

Так, 143 млн долларов передало Бюро по делам народонаселения, беженцев и миграции государственного департамента, еще 103 – Бюро гуманитарной помощи Агентства США по международному развитию.

"Благодаря этому финансированию наши гуманитарные партнеры могут удовлетворить новые потребности, связанные с текущим конфликтом, в результате которого около 840 000 человек были перемещены внутри страны и еще 250 000 человек были вынуждены сбежать с 15 апреля", - говорят в Госдепе.

Помощь получат Судан, Чад, Египет, Южный Судан и Центральноафриканская Республика.

Общий объем помощи этим странам в 2023 финансовом году уже составляет 880 млн долларов. Они направляются на обеспечение продовольствием, водой, медицинским обслуживанием и другой жизненно необходимой помощью внутренне перемещенных лиц, беженцев и других лиц, страдающих от конфликта.

  • Столкновения между Силами быстрого реагирования (RSF) и регулярной армией продолжаются в Судане с 15 апреля. В тот день в Хартуме армия оцепила одну из баз военизированных сил скорой поддержки (RSF) страны, после чего в городе началась стрельба. Как утверждают военные, таким образом они решили остановить мятежников.
  • 25 апреля ГУР сообщало об эвакуации 87 граждан Украины, среди них 36 сотрудников SkyUp. А уже 26 апреля стало известно, что из Судана был эвакуирован 91 гражданин Украины.
  • 29 апреля военно-морские силы Китая эвакуировали из Судана 668 своих граждан и 10 человек другой национальности.
  • Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев заявило, что готовится к тому, что более 800 тыс. человек могут сбежать из Судана в соседние страны.
  • Впоследствии стороны конфликта Судана обязались защищать гражданское население и движение гуманитарной помощи, но не договорились о прекращении огня.
  • 20 мая стороны подписали соглашение о прекращении огня на семь дней.
Мир
Африка
США
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