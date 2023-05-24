Об этом сообщает госдепартамент США.

Так, 143 млн долларов передало Бюро по делам народонаселения, беженцев и миграции государственного департамента, еще 103 – Бюро гуманитарной помощи Агентства США по международному развитию.

"Благодаря этому финансированию наши гуманитарные партнеры могут удовлетворить новые потребности, связанные с текущим конфликтом, в результате которого около 840 000 человек были перемещены внутри страны и еще 250 000 человек были вынуждены сбежать с 15 апреля", - говорят в Госдепе.

Помощь получат Судан, Чад, Египет, Южный Судан и Центральноафриканская Республика.

Общий объем помощи этим странам в 2023 финансовом году уже составляет 880 млн долларов. Они направляются на обеспечение продовольствием, водой, медицинским обслуживанием и другой жизненно необходимой помощью внутренне перемещенных лиц, беженцев и других лиц, страдающих от конфликта.