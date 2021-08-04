Суда, заходящие в воды Украины из Беларуси, отслеживать до Черного моря, - Мининфраструктуры

Об этом сообщает на своей странице в Facebook Мининфраструктуры.



"Три радиолокационные станции установлены в селах Сухолучье, Сорокошичи и Днепровское. 29 июля представители Украинского государственного центра радиочастот завершили испытания оборудования", - говорится в сообщении.



Отмечается, что наличие связи между судами, береговыми организациями и службами обеспечивают безопасность движения судов положительно скажется на безопасности речного транспорта. Ведь радиосистема отслеживать все суда, которые оборудованы системой АИС.

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