Суда, заходящие в воды Украины из Беларуси, отслеживать до Черного моря, - Мининфраструктуры
Отныне зона речной информационной службы перекрывает реки Днепр, Припять до границы с Республикой Беларусь и судоходную часть реки Десна
Об этом сообщает на своей странице в Facebook Мининфраструктуры.
"Три радиолокационные станции установлены в селах Сухолучье, Сорокошичи и Днепровское. 29 июля представители Украинского государственного центра радиочастот завершили испытания оборудования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что наличие связи между судами, береговыми организациями и службами обеспечивают безопасность движения судов положительно скажется на безопасности речного транспорта. Ведь радиосистема отслеживать все суда, которые оборудованы системой АИС.
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