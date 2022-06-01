Суда с российской нефтью запретят страховать в ЕС и Британии, - Financial Times

Об этом пишет The Financial Times.

Отмечается, что такое решение заблокирует возможность российских судов получать услуги компании "Лондонский Ллойдс" (лидер на мировом рынке страхования) для H&M и Международной группы P&I Clubs, обеспечивающей около 95% глобального страхового покрытия танкеров.

Немногие компании готовы перевозить нефть незастрахованными танкерами, а запрет страхования уже успешно остановил экспорт иранской нефти десять лет назад.

Запрет на страхование морских перевозок российской нефти входил в шестой пакет санкций Евросоюза, о согласовании которого было объявлено 31 мая. Однако без поддержки со стороны Великобритании, в юрисдикции которой находится Lloyd's of London, он был бы напрасным.

Напомним, Евросоюз 31 мая объявил, что согласовал частичное эмбарго на российскую нефть, которое не коснется снабжения трубопроводами. До конца года импорт российской нефти ЕС планирует сократить не менее 90%.

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