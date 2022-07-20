Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины в телеграме.

По данным разведки, российские оккупанты продолжают незаконный вывоз зерна из Украины.

"Русские сухогрузы "Матрос Кошка" и "Матрос Пожинич" с украденной украинской сельскохозяйственной продукцией (зерно, общей массой 54 тыс. тонн) 13 июля планировали мероприятие в порт Бейрут (Ливан). Оператор судов - российская компания Crane Marine Contractor LLC (Астрахань ). Однако ливанская власть запретила их разгрузку. В связи с этим суда были перенаправлены в Сирию, в порты Латакия и Тартус", - пишет ГУР.

Также в сообщении отмечается, что россияне из Сирии украденное украинское зерно хотят вывозить грузовиками в другие страны Ближнего Востока и Северной Африки.

По данным разведки, оккупанты пытаются возобновить работу морского порта в Мариуполе, чтобы вывозить краденый украинский металл.

"Оккупанты пытаются возобновить работу морского порта в Мариуполе. Прежде всего, планируется установить сообщение с Ростовом-на-Дону для вывоза украинского металла. Впрочем, существенной проблемой остается несостоятельность россиян обеспечить поставки электротока для работы порта", - сообщает ГУР.

Офис генпрокурора Украины сообщил о подозрении двум капитанам российских судов, перевозивших украденное украинское зерно.

Морской коридор для перевозки украинских зерновых заработает на следующей неделе после подписания документа о его создании.

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