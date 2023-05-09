Суда не проверяли в течение двух дней в рамках "зернового соглашения", - ООН
Ни одно судно, курсирующее в рамках "зернового соглашения", заключенного при посредничестве ООН, не проверяли в последние два дня
Об этом сообщили в офисе координатора Черноморской зерновой инициативы ООН, цитирует CNN .
"Объединенный координационный центр (СКЦ) вчера и сегодня не проводил проверки", - говорится в заявлении.
Также в офисе координатора добавляют, что с начала месяца количество проверок судов в рамках "зернового соглашения" уменьшилось.
- По состоянию на 8 мая в территориальных водах Турции инспекции ожидают 90 судов с украинской агропродукцией, поскольку Россия отказывается регистрировать и инспектировать их.
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