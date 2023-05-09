Суда не проверяли в течение двух дней в рамках "зернового соглашения", - ООН

Об этом сообщили в офисе координатора Черноморской зерновой инициативы ООН, цитирует CNN .

"Объединенный координационный центр (СКЦ) вчера и сегодня не проводил проверки", - говорится в заявлении.

Также в офисе координатора добавляют, что с начала месяца количество проверок судов в рамках "зернового соглашения" уменьшилось.