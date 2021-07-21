Суд завтра пересмотрит меру пресечения Семенченко: сам экс-нардеп обещает рассказать об участии власти в срывах спецопераций разведки

Об этом он написал в Facebook.



"Будет объявлена информация об участии представителей украинской власти в провалах операций украинской разведки в 2020-2021 годах. Начну пресс-конференцию в 10:00 во дворе, перед судом", - заявил Семенченко.



Ему инкриминируют три статьи: создание незаконного военизированного вооруженного формирования, приобретение и хранение оружия и организацию теракта (обстрел канала "112 Украина").

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