Суд завтра пересмотрит меру пресечения Семенченко: сам экс-нардеп обещает рассказать об участии власти в срывах спецопераций разведки
22 июля в 10:30 в Соломенском суде Киева рассмотрят ходатайство Службы безопасности Украины об изменении меры пресечения экс-нардепу Семену Семенченко
Об этом он написал в Facebook.
"Будет объявлена информация об участии представителей украинской власти в провалах операций украинской разведки в 2020-2021 годах. Начну пресс-конференцию в 10:00 во дворе, перед судом", - заявил Семенченко.
Ему инкриминируют три статьи: создание незаконного военизированного вооруженного формирования, приобретение и хранение оружия и организацию теракта (обстрел канала "112 Украина").
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