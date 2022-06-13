Суд запретил третью пророссийскую партию – "Справедливость и развитие"
Восьмой апелляционный административный суд во Львове запретил партию "Справедливость и развитие"
Об этом сообщает движение "Честно" .
Имущество партии и ее ячеек, согласно решению, передается государству. Но оно может быть оспорено в Верховном Суде.
Запрет политсилы сторона обвинения обосновала тем, что партию следует запретить из-за действий ее соучредителя и предыдущего главы Николая Исаенко.
"Он, в частности, автор петиции, в которой просит президента "немедленно закрыть иностранные военные базы и бактериологические лаборатории на территории Украины". Исаенко партию не возглавляет с 2018 года", - отметил аналитик Движения Игорь Фещенко.
Когда политическую силу возглавлял Исаенко, она называлась "Всеукраинская чернобыльская народная партия "За благосостояние и соцзащиту народа".
Заметим, что партия не фигурировала в списке СНБО, но Министерство юстиции направило в суд иск о ее ликвидации.
- 20 марта президент Украины Владимир Зеленский запретил деятельность 11 пророссийских партий во время военного положения.
- Список: "Оппозиционная платформа – За жизнь"; "Партия Шария"; "Наши"; "Оппозиционный блок"; "Левая оппозиция"; "Союз левых сил"; "Держава"; "Прогрессивная социалистическая партия Украины"; "Социалистическая партия Украины"; "Социалисты"; "Блок Владимира Сальдо".
- 3 мая парламент поддержал закон о запрещении деятельности пророссийских партий.
- 8 июня суд запретил партию "Оппозиционный блок". 13 июня суд запретил деятельность политической партии "Социалисты".
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