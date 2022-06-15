Об этом сообщает Восьмой апелляционный административный суд.

Отмечается, что 15 июня коллегия судей Восьмого ААС завершила рассмотрение дела о запрете политической партии "Социалистическая партия Украины".

По решению суда деятельность партии запрещена, а все средства и активы, принадлежавшие ей, а также ее областным, городским, районным организациям и первичным организациям, переданы в собственность государства.

Напомним, 14 июня Восьмой апелляционный административный суд запретил деятельность политической партии "Блок Владимира Сальдо", признанной пророссийской

А 20 марта президент Зеленский запретил деятельность 11 пророссийских партий во время военного положения: "Оппозиционная платформа - При жизни"; "Партия Шария"; "Наши"; "Оппозиционный блок"; "Левая оппозиция"; "Союз левых сил"; "Государство"; "Прогрессивная социалистическая партия Украины"; "Социалистическая партия Украины"; "Социалисты"; "Блок Владимира Сальдо"