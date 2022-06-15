Суд запретил Социалистическую партию Украины, от которой Кива баллотировался в президенты
Восьмой апелляционный суд запретил деятельность Социалистической партии Украины, все активы переданы в собственность государства
Об этом сообщает Восьмой апелляционный административный суд.
Отмечается, что 15 июня коллегия судей Восьмого ААС завершила рассмотрение дела о запрете политической партии "Социалистическая партия Украины".
По решению суда деятельность партии запрещена, а все средства и активы, принадлежавшие ей, а также ее областным, городским, районным организациям и первичным организациям, переданы в собственность государства.
- Напомним, 14 июня Восьмой апелляционный административный суд запретил деятельность политической партии "Блок Владимира Сальдо", признанной пророссийской
- А 20 марта президент Зеленский запретил деятельность 11 пророссийских партий во время военного положения: "Оппозиционная платформа - При жизни"; "Партия Шария"; "Наши"; "Оппозиционный блок"; "Левая оппозиция"; "Союз левых сил"; "Государство"; "Прогрессивная социалистическая партия Украины"; "Социалистическая партия Украины"; "Социалисты"; "Блок Владимира Сальдо"
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