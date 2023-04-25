Суд запретил препятствовать работе комиссии в Киево-Печерской лавре, – Минкульт
Хозяйственный суд Киева постановил обеспечить нормальную работу комиссии по приемке-передаче госимущества Киево-Печерской лавры
Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире информационного телемарафона.
"Мы имеем решение Хозяйственного суда Киева об обеспечении иска, удовлетворено одно из наших требований относительно того, чтобы никто не препятствовал работе министерства до вступления в законную силу решения суда, к рассмотрению основного иска заповедника. Так что, я думаю, что отныне эксцессов во время работы комиссии не будет", – сказал он.
По словам Ткаченко, по состоянию на сегодняшний день в Киево-Печерской лавре "длится диалог" между комиссией и представителями УПЦ (МП).
- 29 марта УПЦ МП должна была покинуть Киево-Печерскую лавру: на территории заповедника собрались верующие, состоялась литургия, также представители патриархата подали иск в суд из-за расторжения договора об аренде заповедника. В Минкульте утверждали, что пока Хозяйственный суд не примет решение об обеспечении ходатайства УПЦ МП, у ее представителей нет правовых оснований находиться на территории Лавры.
- 30 марта стало известно, что комиссии Минкульта, которая должна была проверить два здания Лавры, препятствуют верующие: представители УПЦ МП не покинули заповедник, а митрополита Павла вызвали в СБУ. Также УПЦ МП все же провела в Киево-Печерской лавре службу. Также митрополит московской церкви Павел Лебедь пытался выбить микрофон у корреспондентки Эспрессо. Полиция открыла производство по факту препятствования деятельности журналистов возле Лавры.
- 30 марта Хозяйственный суд Киева отказал в обеспечении иска УПЦ МП к заповеднику "Киево-Печерская лавра" о незаконности одностороннего расторжения договора. Также в этот день правительство признало утратившим силу распоряжение 2013 года о передаче в безвозмездное пользование монастыря УПЦ МП зданий и сооружений Киево-Печерской лавры.
- Позже митрополит московской церкви Павел Лебедь заявил , что следователи СБУ вручили ему подозрение. Настоятель мужского монастыря церкви Московского патриархата, который до 29 марта имел договор с Национальным заповедником "Киево-Печерская лавра", митрополит Павел (Петр Лебедь) подозревается в разжигании межрелигиозной розни и оправдании российского вооруженного вторжения в Украину. Впоследствии ему присудили два месяца домашнего ареста .
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