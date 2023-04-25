Суд запретил препятствовать работе комиссии в Киево-Печерской лавре, – Минкульт

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире информационного телемарафона.

"Мы имеем решение Хозяйственного суда Киева об обеспечении иска, удовлетворено одно из наших требований относительно того, чтобы никто не препятствовал работе министерства до вступления в законную силу решения суда, к рассмотрению основного иска заповедника. Так что, я думаю, что отныне эксцессов во время работы комиссии не будет", – сказал он.

По словам Ткаченко, по состоянию на сегодняшний день в Киево-Печерской лавре "длится диалог" между комиссией и представителями УПЦ (МП).